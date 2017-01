Rewolucja w publicznym transporcie Wilna

Już od 1 lipca w stołecznej komunikacji zacznie się prawdziwa rewolucja. Będzie nowych sześć tras autobusowych. Powstanie 35 nowych przystanków. Niektóre trasy zostaną zlikwidowane, gdyż dublowały się. Zmieniona też zostanie numeracja poszczególnych tras.

— Już dawno chcieliśmy wprowadzić te zmiany w komunikacji miejskiej. Wreszcie udało się uporządkować schemat komunikacyjny opierając się na uwagach i potrzebach zgłaszanych przez mieszkańców.

Zmieniona zostanie numeracja niektórych linii, pojawią się też zupełnie nowe, dzięki czemu zwiększy się częstotliwość kursów na poszczególnych trasach — powiedział w rozmowie z „Kurierem” Kastytis Lubys, koordynator projektów transportu publicznego przy samorządzie wileńskim.

Zlikwidowane zostaną tylko te linie, które obecnie są bardzo słabo wykorzystywane. Albo po prostu dublują się na większości swojej trasy z innym transportem publicznym.

— Wszystkie zmiany, które zajdą, zapewniam — są zrobione dla dobra mieszkańców. Od 1 lipca na ulicach stolicy nie będzie mikrobusów, zostaną one zamienione przez szybkie autobusy. Tzw. „marszrutki” jeździły tymi samymi trasami co transport publiczny, w ten sposób dublując trasę, a transport publiczny na tym tracił. Z powodu łamania przepisu ruchu drogowego kierowcy mikrobusów narażali pasażerów na niebezpieczeństwo — powiedział nam Kastytis Lubys.

Dzięki uporządkowanemu schematowi komunikacyjnemu pasażerowie nie tylko szybciej dotrą do celu, ale także zaoszczędzą. Rozmówca zaznaczył, że pasażerowie często martwią się, jeżeli mają wykupiony bilet na podróż na pół godziny, a z powodu korków podróż trwa dłużej. Nie należy z tego powodu martwić się, gdyż każdy bilet czasowy ma limit i jeżeli go przekroczymy o 10-20 minut, nikt za to karać nie będzie.

— W związku z mniejszą liczbą pasażerów w okresie letnim, na trasy wyjedzie mniejsza liczba środków transportu. W dni pracy na ulice Wilna wyjedzie 175 trolejbusów i 225 autobusów, w dni wolne odpowiednio 118 i 127. Jeżeli zostaniemy poinformowani, że w którejś dzielnicy brakuje transportu, na pewno od razu na to zareagujemy i wyślemy dodatkowy transport — powiedział koordynator projektów transportu publicznego przy samorządzie wileńskim.

Kastytis Lubys zaznaczył, że każda trasa została bardzo dokładnie przestudiowana. Jedynym minusem dla mieszkańców stolicy i jego okolic będą przesiadki, niestety, nie udało się inaczej zorganizować. To bardzo dobry czas na zmiany w komunikacji miejskiej, która przez lata nie zmieniała się. Teraz jest ku temu okazja, by poprzez odpowiednie zmiany te wprowadzić. Może te zmiany w komunikacji, które niebawem już wejdą, wyjdą wszystkim na dobre.

Mieszkańcy Wilna już mogą się zapoznać z informacją dotyczącą nowych tras komunikacji miejskiej w stolicy, które zostaną wprowadzone od 1 lipca. Na stronie internetowej vilniustransport.lt można sprawdzić nie tylko trasę, ale też nowy rozkład jazdy transportu publicznego.

NOWE TRASY AUTOBUSÓW

57 ul. Ateities-Jeruzalė-Bajorai

58 Dworzec-ul. Dzūkų-Minsko pl.-Kalnėnai

60 Centrum-ul. Ukmergės-Bukiškės

61 Dworzec-Nemėžis-Kuprioniškės

68 Žemieji Paneriai-Mūrinė Vokė-Lentvaris-Grigiškės

82 Dworzec-Liepkalnis-Salininkai-Miškiniai-Juodšiliai

115 Antakalnis-Rokantiškės-ul. Parko

116. Bukčiai-Gudelių šilas-Žverynas

ZMIANY NUMERACJI I TRASY TROLEJBUSÓW

18A zmienia się na numer 13, Pašilaičiai-Justiniškės-Žemiej Paneriai, trasa pozostaje ta sama.

ZMIANY NUMERACJI I TRASY AUTOBUSÓW

1A zmienia się na numer 4, Dworzec-Rodūnios kelias-Kirtimai, trasa pozostaje ta sama.

26A zmienia się na numer 26, Ozo-Didlaukio-ul. Baltupio-Santariškės trasa skraca się do obwodnicy Ozo i do przystanku przy przychodni dziecięcej.

52A zmienia się na numer 52, Centrum-ul. Ukmergės- Taranda, trasa pozostaje ta sama.

55 zmienia się na numer 59, Grigiškės-Lazdynai-Al. Laisvės-Žverynas, trasa skraca się do obwodnicy Zwierzyńca.

55A zmienia się na numer 55, Lazdynai-Al. Laisvės-Fabijoniškės-Santariškės, trasa przedłuża się do obwodnicy Santaryszki.

TRANSPORT MIEJSKI – ZMIANY TRAS

Zdarzało się, że dwa rodzaje transportu miejskiego jeździły tą samą trasą, dlatego też trasy niektórych zostały zmienione:

Trasy trolejbusów

3 Karoliniškės-Žverynas-ul. Šeimyniškių

9. Karoliniškės-ul. Šeimyniškių-Północne Miasteczko (Šiaurės miestelis)

Trasy autobusów

5 Pašilaičiai-ul. Tuskulėnų-Północne Miasteczko

13 Žemasis Pavilnys-Markučiai-Dworzec-Vilkpėdė

33 Północne Miasteczko-ul. Rinktinės-ul. Sukilėlių-Guriai

42 Dworzec-Eišiškių pl.-Salininkai

43 Justiniškės-Šeškinė-Zielony Most-Centrum

54 Pilaitė-Lazdynai-Dworzec

73 Justiniškės-Centrum-ul. Naugarduko-Vilkpėdė

75 Santariškės-Šeškinė-Pilaitė

76 Ožkiniai-ul. Balsių-Naujaneriai-Pagubė-Bireliai

Na czas przewodnictwa Litwy w Radzie Unii Europejskiej zajdą zmiany na trasie autobusu relacji nr 88: Lotnisko-Centrum-Plac Europy. Autobus ten będzie kursował do Wileńskiego Lotniska.

Trasa autobusu nr. 36 została rozdzielona na:

36 Žalgirio-ul. Kalvarijų- Balsiai-Naujaneriai-Pagubė

66. Žalgirio-ul. Kalvarijų- Balsiai-Naujaneriai

74 autobus od 1 lipca będzie zatrzymywał się na każdym przystanku, które będą na jego trasie.