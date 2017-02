Losy zwłok świętych

Zwłoki niektórych błogosławionych i świętych w Bazylice św. Piotra w Rzymie są przechowywane w szklanych trumnach, wierni więc mogą je oglądać przez cały czas. Jaki los spotka szczątki błogosławionego papieża Jana Pawła II, gdy zostanie on kanonizowany?

Obecnie ciało Karola Wojtyły jest umieszczone w drewnianej trumnie w Kaplicy św. Sebastiana. Codziennie zwłoki Sługi Bożego odwiedzają tysiące osób. Na razie nie wiadomo, jaki los spotka szczątki zmarłego w 2005 roku Jana Pawła II po tym, gdy zostanie ogłoszony świętym. Chociaż wierni czekają na kanonizację błogosławionego, jednak dla wielu byłoby dosyć przykrym przeżyciem widzieć ciało zmarłego np. w szklanym pojemniku.

― Spekulować na temat losu zwłok jest zbyt trudno, nie mamy przecież daru proroczego. Bądźmy cierpliwi i zaczekajmy ceremonii kanonizacji zmarłego papieża. Wtedy to papież Franciszek ma ogłosić, gdzie ostatecznie spocznie ciało Jana Pawła II ― w rozmowie z „Kurierem” powiedział ks. Robertas Šalaševičius, Kanclerz Kurii Metropolitarnej w Wilnie i jednocześnie proboszcz Bazyliki archikatedralnej pw. św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie.

Dokładną datę ceremonii kanonizacji polskiego papieża Watykan ma ogłosić już wkrótce, 30 września. Jedną z przypuszczalnych dat tego wydarzenia jest 27 kwietnia przyszłego roku, czyli pierwsza niedziela po Wielkanocy.

W niektórych przypadkach szczątki świętych są rozczłonkowywane i jako relikwie rozsyłane do parafii na całym świecie. Wielu ludzi krytykuje taką praktykę, jak też wystawianie szczątków zmarłych w szklanych grobach. Niektórzy oceniają to jako barbarzyństwo lub kojarzą z pogańskimi obyczajami.

― Nie należy podchodzić do sprawy aż tak krytycznie. Nie plączmy pojęć „czcić” i „szanować” ― mówi nam ks. Robertas Šalaševičius.

Zaznaczył, że okazując szacunek do świętego, chrześcijanin czci Boga.

― Osobę, której ciało lub skrawek ubrania stał się relikwią, szanujemy. Zaś czcimy nie samo ciało, a Boga i Jego łaskę w człowieku. Poprzez relikwię w pewnym sensie możemy w sposób fizyczny dotknąć łaski Bożej, którą był obdarzony święty ― tłumaczył proboszcz wileńskiej Katedry. ― Relikwie są ważnym elementem tradycji chrześcijańskiej, bo są dowodem tego, że święty istniał na tym świecie. Także w pewnym sensie są dowodem działania Boga teraz i tutaj.

Jako przykład proboszcz wymienił św. Kazimierza, pochowanego w Katedrze wileńskiej. Gdy z okazji kanonizacji po 118 latach po śmierci otwarto grób, ciało świętego, według świadków, było nienaruszone.

KREW POLSKIEGO PAPIEŻA W WILNIE

Od maju tego roku Litwa posiada ważną relikwię, związaną z Janem Pawłem II. Do naszego kraju dotarła fizyczna cząsteczka polskiego papieża ― skrawek materiału, zmoczony krwią papieża. Jest on przechowywany w Bazylice archikatedralnej świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kownie.

Wilnianie jednak nie muszą jechać do Kowna, aby poczuć się nieco bliżej Jana Pawła II. „Kurier” przypomina, że w stolicy z okazji 20. rocznicy wizyty Karola Wojtyły w naszym kraju na Placu Katedralnym właśnie została otwarta wystawa fotograficzna „Podróże apostolskie Jana Pawła II na Litwie”. Na wystawie są zaprezentowane prace fotografików z Rzymu i Wilna. A już dzisiaj, 6 września, w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty metropolita arcybiskup wileński Gintaras Grušas dokona odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej błogosławionemu papieżowi.