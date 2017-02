W dniu 5 listopada w Samorządzie rejonu wileńskiego odbywała się druga tura wyborów do 8-ego Parlamentu Uczniów Litwy (PUL). Wzięło w nich udział 27 kandydatów z różnych placówek edukacji rejonu wileńskiego.

Wszystkich uczestników pozdrowiła i porządek wyborów przedstawiła st. specjalistka Wydziału Oświaty Administracji Samorządu rejon wileńskiego Valentina Kvaraciejienė. Członkowie 7-ego Parlamentu Uczniów Litwy Auguste Dudutytė (Gimnazjum w Pogirach) i Robertas Kindaris (Gimnazjum w Awiżeniach) przedstawili sprawozdania ze swojej działalności.

Później kandydaci zaprezentowali swoje mowy agitacyjne, mówili o aktualnych na dziś sprawach dla młodzieży. W demokratycznym tajnym głosowaniu zostali wybrani trzej uczniowie, którzy będą reprezentować rejon w Parlamencie Uczniów Litwy: Aušrinė Napeklytė (Gimnazjum św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu), Daniel Popławski (Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie ) i Deimantas Tumas (gimnazjum „Rytas” w Rudominie,).

Parlament Uczniów Litwy – to wybierana co dwa lata 95-osobowa organizacja uczniów, broniąca opinii, praw i interesów uczniów Litwy. PUL jest instytucją łącząca i jednocząca uczniów Litwy. Pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Uczniów odbyły się w 2000 roku. W ciągu czternastu lat działalności PUL stał się silnym partnerem i twórcą polityki młodzieży, reprezentował opinię uczniów Litwy w różnych grupach roboczych, rozwiązywał problemy zajętości i czasu wolnego uczniów, jakości edukacji, zdrowego stylu życia i inne. Litewski parlament uczniów składa się z uczniów całej Litwy, jest podzielony na komitety i regiony według miejsca zamieszkania i reprezentowany samorząd.