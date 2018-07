Uczczono tragiczne rocznice — katyńską i smoleńską

Przedstawiciele ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie w dniu 10 kwietnia uczcili 76. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 6. rocznicę tragicznej katastrofy w Smoleńsku.



Ambasador RP w Wilnie Jarosław Czubiński, attaché wojskowy ambasady RP w Wilnie pułkownik Mirosław Wójcik, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński złożyli wiązankę kwiatów przy upamiętniającym prezydenta Lecha Kaczyńskiego drzewku w ogrodzie Szpitala Sapieżyńskiego w Wilnie.

W kościele pw. św. Rafała w Wilnie odprawiona została Msza św. za ofiary obu tych wielkich polskich tragedii.

We Mszy udział wzięli m. in. europoseł, lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski, posłanka z ramienia AWPL Wanda Krawczonok, kombatanci, młodzież harcerska i licznie przybyli Polacy z Wileńszczyzny.

Uroczystości związane z 76. rocznicą Zbrodni Katyńskiej odbyły się w Katyniu. W skład polskiej delegacji, której przewodniczyła pełnomocniczka premier Beaty Szydło ds. dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders, weszło ponad 180 osób. To m. in. przedstawiciele rodzin katyńskich i rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert, prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabella Sariusz-Skąpska i in.

— W lesie katyńskim spoczywają ofiary miecza, ale wolność dla ich potomków przyszła z ich przelanej krwi — powiedział bp Antoni Dydycz w homilii podczas Mszy świętej na cmentarzu polskich oficerów zamordowanych w Katyniu.

Uroczystości na Cmentarzu Katyńskim rozpoczęły się modlitwą i złożeniem wieńców w rosyjskiej części cmentarza. Pół godziny później od uderzenia w dzwon katyński przez Anders i Sariusz-Skąpską zaczęła się ceremonia na polskiej części cmentarza. Następnie odśpiewano polski hymn i odprawiono Mszę św.

Sariusz-Skąpska w przemówieniu powiedziała, że gdyby zabrakło katyńskich nekropolii, za jakiś czas można by napisać nową historię, bo przestałyby istnieć materialne ślady zbrodni. „Nie ma na to naszej, rodzin katyńskich, zgody” — podkreśliła.

Anna Maria Anders podczas uroczystości przytoczyła słowa z przemówienia Lecha Kaczyńskiego przygotowanego na 10 kwietnia 2010 r., że „nie da się budować trwałych relacji na kłamstwie, kłamstwo dzieli ludzi i narody”.

Z Katynia polska delegacja przejechała do Smoleńska, gdzie oddała hołd ofiarom katastrofy Tu-154M, w której sześć lat temu zginęło 96 osób. Rodziny ofiar oraz przedstawiciele władz polskich i rosyjskich złożyli wieńce, odmówiono także modlitwę ekumeniczną.

Stronę rosyjską reprezentowali zastępca gubernatora obwodu smoleńskiego Lew Płatonow oraz przedstawiciel rosyjskiego MSZ w tym obwodzie Andriej Liniow.

W niedzielę w całej Polsce uczczono 6. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Uroczyste obchody rocznicowe tragedii z 10 kwietnia 2010 r. z udziałem przedstawicieli najwyższych władz RP, polityków oraz tysięcy Polaków rozpoczęły się wczesnym porankiem i trwały cały dzień.

Andrzej Duda wraz liderem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, a także z Martą Kaczyńską odsłonili w niedzielę po południu na fasadzie Pałacu Prezydenckiego tablicę upamiętniającą Lecha Kaczyńskiego.

Wieniec złożył również wiceprzewodniczacy Sejmu Republiki Litewskiej Jarosław Narkiewicz.

Prezydent w wystąpieniu przed Pałacem powiedział, że było tu wiele dramatycznych zdarzeń; zdarzeń często gorszących, do jakich nigdy nie powinno dojść w RP. „A te wydarzenia wlały w serca, w wiele serc, dodatkową gorycz, dodatkowe rozżalenie, czasem wiele gniewu. Dlatego zwracam się dziś do wszystkich z apelem: wybaczmy. Wybaczmy to wszystko sobie wzajemnie. Wszystkie niepotrzebne, a przede wszystkim niesprawiedliwe słowa, wszystkie te gorszące zachowania, wszystkie, także i momenty poniżenia” — podkreślił.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas apelu pamięci, który odbył się wieczorem przed Pałacem Prezydenckim, a który poprzedziła msza św. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, mówił, że na Krakowskim Przedmieściu „musi stanąć pomnik smoleński, musi stanąć pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego”. Jak ocenił, przebaczenie jest potrzebne, ale przebaczenie po przyznaniu się do winy i po wymierzeniu odpowiedniej kary.

Wczesnym rankiem w Krakowie prezydent Duda uczestniczył w modlitwie przy grobie Lecha i Marii Kaczyńskich w krypcie katedry na Wawelu. Tam również towarzyszyła mu Marta Kaczyńska wraz z córkami.

Premier Beata Szydło i prezes PiS Jarosław Kaczyński uczestniczyli rano we mszy św. odprawionej w kościele seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie w intencji osób, które zginęły 6 lat temu pod Smoleńskiem. Ok. godz. 9 przed Pałacem Prezydenckim odbył się Apel Pamięci, podczas którego odczytano nazwiska wszystkich ofiar katastrofy oraz odmówiono za nie modlitwę.

Uroczystości rocznicowe odbyły się także na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Znajduje się tam kwatera, w której pochowanych jest 28 ofiar katastrofy. W obchodach, zorganizowanych przez władze Warszawy, przed pomnikiem Ofiar Katastrofy Lotniczej pod Smoleńskiem wzięli udział m. in. przedstawiciele rodzin ofiar oraz władz państwowych i samorządowych, m. in: szefowa kancelarii premiera Beata Kempa, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wraz z zastępcami, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski oraz parlamentarzyści.

Około południa groby spoczywających w kwaterze smoleńskiej na stołecznych Wojskowych Powązkach odwiedzili Beata Szydło i Jarosław Kaczyński. Złożyli kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym 96 ofiar tragedii. Po południu pamięć zmarłych w tragedii przed sześciu laty uczcił także Andrzej Duda.

