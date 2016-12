Dobro nie od święta

Święta idą… Co roku, o tej porze wzrasta nie tylko chęć do robienia zakupów, ale także – do dzielenia się tym, co mamy.



Właśnie teraz jest też wiele inicjatyw, które nastawione są na dobroczynność. Wiele z nich to jednorazowe akcje, które bazują na świątecznym nastroju. W tym okresie warto więc szczególnie pamiętać o tych, którzy pracują dla innych przez cały rok.

Wydaje się, że w Wilnie są dwie osoby, które mają szczególny dar do koncentrowania innych wokół konkretnych idei.

To pani Alicja Klimaszewska, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą oraz s. Michaela Rak, założycielka i dyrektor pierwszego na Litwie hospicjum.

Ich działalność dotyczy, co prawda, zupełnie innych obszarów, jednak trzeba przyznać, że obie mają co najmniej kilka wspólnych cech.

Po pierwsze — potrafią skoncentrować wokół prowadzonych przez siebie działań dużą grupę ludzi, po prostu „zarażają ideą”. Po drugie — potrafią przekraczać bariery narodowościowe, które na Wileńszczyźnie nadal dają o sobie znać. Po trzecie – obie w znacznej mierze wyprzedziły działania, które należą do instytucji państwowych. Zarówno pani Alicja, jak i s. Michaela wykonują naprawdę bardzo dużą część pracy, która faktycznie należy przecież do kompetencji konkretnych ministerstw.

Z władzami bywa różnie. Czasem nie ma sensu czekać, aż zmieni się rzeczywistość, w której żyjemy. Można przecież spróbować zmieniać ją samemu.