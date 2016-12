Grzecznościowa Wizyta ambasadora Japonii w samorządzie

14 grudnia Samorząd Rejonu Wileńskiego odwiedził Jego Ekscelencja Ambasador Japonii na Litwie Toyo Shigeeda wraz z pracownikiem Administracji Ambasady Japonii, politykiem i ekonomistą Renatasem Kirtiklisem. Gości przyjęła mer Maria Rekść i doradczyni mera Aleksandra Černiauskienė.



Przybyli z wizytą grzecznościową zaszczytni goście chcieli dowiedzieć się więcej o rejonie wileńskim, jego rozwoju i przedstawić go w Japonii. Według ambasadora, coraz więcej przybywających na Litwę japońskich turystów odwiedzają Wilno, Kowno, ale tu są jeszcze bardzo atrakcyjne miejscowości o bogatej kulturze i tradycji. Jedną z nich jest rejon wileński.

Podczas spotkania mer opowiedziała gościom o rejonie wileńskim, jego jaskrawym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, o działalności samorządu, perspektywach i planach rozwoju. Cieszyła się, że nasz samorząd jest prawie jedyny, gdzie liczba mieszkańców stale rośnie. Tu chętnie osiedlają się nie tylko mieszkańcy stolicy, ale również przybywający mieszkańcy z innych regionów. Samorząd dobrze sobie radzi w dziedzinach przyciągania inwestycji, aktywnie realizuje projekty finansowane przez UE, dąży do stworzenia jak najkorzystniejszych warunków dla biznesu i inwestycji zagranicznych.

Ze względu na bliskość stolicy, niskie podatki i rozwiązania logistyczne rejon wileński jest atrakcyjny również dla przedsiębiorców. Chociaż tu dominują rosnące małe przedsiębiorstwa, chciałoby się przyciągnąć uwagę większych instytucji kapitału. Niestety, brak wolnych stref ekonomicznych często odstrasza przedsiębiorstwa, chętne do zakładania spółek w rejonie, które same muszą szukać i kupować należące do osób prywatnych działki ziemi.

Zdaniem ambasadora, chociaż Litwa to mały kraj, ale dobre położenie geograficzne daje korzystne warunki dla rozwoju logistycznego. Ona przyciąga swoją bardzo wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą, która jest stosunkowo tania w porównaniu do Polski lub innych krajów. Zdaniem ambasadora Toyo Shigeeda jednym z najbardziej palących problemów – japońscy biznesmeni niewiele wiedzą o Litwie.

Dalej omówiono, czym rejon może być atrakcyjny dla japońskich biznesmenów, którą gałąź biznesu Japonii można z powodzeniem rozwijać w rejonie i jak stworzyć postępowe zmiany.

Podczas wizyty mer w celu zachęcenia i szerszego zainteresowania naszym rejonem podarowała gościom książkę o inwestycjach rejonu wileńskiego i ulotki informacyjne. Ambasador wręczył mer upominek od żony – prawdziwą herbatę japońską.

