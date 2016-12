Chorwacki dyplomata gościem redakcji „Kuriera Wileńskiego”

Redakcję „Kuriera Wileńskiego” odwiedził wczoraj Krešimir Kedmenec, Chargé d’ Affaires ambasady Republiki Chorwacji na Litwie.



Redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz opowiedział o historii, problemach i sukcesach polskiego dziennika na Litwie. Rozmawiano o nawiązaniu kontaktów chorwacko-litewskich oraz chorwacko-polskich w naszym kraju, oraz promocji chorwackich projektów kulturowych na Litwie.

— Mieliśmy już koncert w niemenczyńskim kościele w ramach projektu Dni Muzyki Chorwackiej na Litwie. W Święcianach obecnie można oglądać wystawę „Chorwacja z lotu ptaka”, która przedtem miała miejsce w Niemenczynie. W święciańskich i niemenczyńskich gimnazjach odbyły się również wykłady na temat kultury, historii i geografii Chorwacji. Celem danych projektów jest promocja kultury chorwackiej również w tych regionach Litwy, gdzie znaczną część ludności stanowią Polacy, Rosjanie czy też przedstawiciele innych mniejszości narodowych ― powiedział Krešimir Kedmenec.

Instytucje i eksperci obu krajów od lat bardzo pomyślnie rozwijają współpracę w sferze integracji z Unią Europejską. W ramach unijnego programu eTwinning litewskie instytucje wygrały w Chorwacji 12 projektów. Wzmacnia się również współpraca gospodarcza obu krajów, rośnie liczba litewskich turystów w Chorwacji. W okresie stycznia-października tego roku kraj odwiedziło około 36 tysięcy naszych obywateli.

Krešimir Kedmenec tymczasem ma nadzieję, że na Litwie także zacznie wzrastać liczba chorwackich turystów.

― Chciałbym, aby Chorwaci odkryli kraje bałtyckie i ich piękno. Wielu nie lubi nadzwyczaj upalnego chorwackiego lata, więc może z powodzeniem spędzić je w bardziej łagodnych litewskim klimacie. Ważnym aspektem są również pielgrzymki, które można odbywać do Wilna. Chorwaci, tak samo, jak Litwini i Polacy, są narodem religijnym, katolickim. Więc oprócz pięknej architektury i przyrody na pewno turystów zaciekawi wątek religijny — zaznaczył Krešimir Kedmenec.

Co do mniejszości narodowych, w Chorwacji mieszka ich około 15. Samo państwo liczy niespełna 4,5 miliona obywateli. Według oficjalnej statystyki, w Chorwacji mieszka około 1 000 Polaków, natomiast korzenie polskie ma dużo więcej Chorwatów. Warto zaznaczyć, że mniejszości narodowe w Chorwacji mogą w publicznie używać swego języka ojczystego. Języki mniejszości narodowych występują także na państwowych dokumentach, takich jak dowody osobiste.

Chorwacja należy do Unii Europejskiej od 2013 roku. Od czerwca 2013 roku na Litwie działało biuro Ambasady Chorwacji, a we wrześniu 2015 roku została założona Ambasada Chorwacji na Litwie, która oficjalnie otwarta została w lipcu 2016 roku za czasu oficjalnej wizyty Prezydent Republiki Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović. Tymczasem stosunki dyplomatyczne między krajami nawiązały się jeszcze w styczniu 1992 roku. Litwa była drugim państwem, które w październiku 1991 roku uznało niepodległość Chorwacji.