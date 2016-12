Świąteczna atmosfera panowała przez całe popołudnie 28 grudnia w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie. Najmłodsi widzowie, a było ich około 400, przyszli do Ośrodka, by obejrzeć przepiękny spektakl pt. „Nowe szaty króla” w reżyserii Lilii Kiejzik.



Tradycyjnie w okresie świąt Bożego Narodzenia Polskie Studio Teatralne prezentuje dla dzieci wspaniałe spektakle. W tym roku dzieciaki miały okazję obejrzeć adaptację znanej baśni Hansa Christiana Andersena. Baśń opowiada historię władcy, który całymi dniami nie robi nic, prócz mierzenia ubrań. Przybywają do niego krawcy z całego świata, lecz król jest wciąż niezadowolony z ich pracy. Sprytni młodzieńcy na zamówienie władcy szyją mu specjalny strój. Nowe szaty mogą zobaczyć tylko ludzie mądrzy, „głupi, choćby nawet pękli, nic nie zobaczą”. Polskie Studio Teatralne tą historię zaprezentowało dwa razy w ciągu dnia, a więc wszyscy chętni mieli okazję obejrzeć sprawnie zagraną bajkę.

Nie ma świąt bez Św. Mikołaja z wielkim workiem prezentów. A nasi widzowie byli bez wątpienia grzeczni w ciągu roku, tak więc każdy otrzymał słodki prezent.

Pracownicy Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie cieszą się, że takie spektakle są popularne w Rudominie i mają nadzieję, że przez kolejne lata sala będzie zbierała coraz więcej młodych odbiorców.

