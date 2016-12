Rok 2016 upłynął pod znakiem rodziny, wsparcie dla polskich rodzin będzie kontynuowane, ale w roku 2017 priorytetem będzie rozwój i gospodarka — powiedziała w czwartek, 29 grudnia, premier Beata Szydło.

Premier na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów mówiła, co udało się dokonać rządowi w mijającym roku; przedstawiła też plany na 2017 rok. Jak podkreśliła, w ciągu 12 miesięcy rząd zajmował się „sprawami zwykłych Polaków”. „To był rok, który wpłynie bardzo znacząco dla sytuacji wielu polskich rodzin. To był rok, w którym wielu pracowników zaczęło wreszcie godnie zarabiać, w którym polska produkcja zaczęła być odbudowywana” — oceniła.

W ramach projektów prorodzinnych, które „przywracały godne życie polskim rodzinom, wprowadziły stabilizację funkcjonowania polskich rodzin”, premier wymieniła programy Rodzina 500 + i Mieszkanie +. Przypomniała o wprowadzeniu minimalnej płacy w wysokości 2 tys. zł, minimalnej emerytury w wysokości tysiąca złotych, minimalnej stawki godzinowej w wysokości 12 zł oraz darmowych leków dla seniorów. Przypomniała też o zniesieniu obowiązku szkolnego dla sześciolatków, obniżeniu wieku emerytalnego.

„Nie ma już w tej chwili procederu odbierania rodzinom dzieci tylko i wyłącznie w powodu niskich dochodów” — podkreśliła premier. Zaznaczyła, że w Polsce jest najniższe od 25 lat bezrobocie, a rynek pracy jest rynkiem pracownika. Poinformowała, że w czwartek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy, która ma ułatwić egzekwowanie alimentów oraz utrudnić uchylanie się od ich płacenia.

Szefowa rządu podkreśliła, że w 2016 roku rozpoczęto programy dotyczące rozwoju — decyzją rządu powstał Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, by projekty prorozwojowe mogły być szybciej, lepiej i skuteczniej wprowadzane w życie.

Jak dodała, w ramach komponentu prorozwojowego podjęte zostały działania na rzecz rolników; Szydło wymieniła tu regulację dla ochrony ziemi, wcześniejsze wypłaty dopłat bezpośrednich, ochronę polskiej marki, kwestię ubezpieczeń rolniczych.

„To jest realna pomoc, która została skierowana na polską wieś” — zapewniła.

Według premier, większa część pieniędzy wypłaconych w ramach programu Rodzina 500+ znalazła się w rodzinach mieszkających na wsi. Jak dodała, to pokazuje skalę pomocy i wsparcia dla polskiej wsi przekazanej w tym roku.

Szefowa rządu poinformowała o rozpoczęciu procesu repolonizacji banków, zaznaczając, że będzie on kontynuowany. Przypomniała też o odbudowie polskiego przemysłu, o decyzji, że wyposażenie polskiej armii będzie produkowane i kupowane w polskich zakładach zbrojeniowych, obniżeniu CIT dla mikroprzedsiębiorców, a także o działaniach na rzecz odbudowy potencjału polskiego górnictwa, których celem jest, by było ono nowoczesne i konkurencyjne i by było ono gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Wśród osiągnięć rządu premier wymieniła przyjęcie ustawy stoczniowej, rozpoczęcie przekopu Mierzei Wiślanej i otwarcie gazoportu. Zaznaczyła, że został wprowadzony pakiet zmian dla przedsiębiorców, a także zostały podjęte ważne decyzje infrastrukturalne m. in. dot. Via Baltica i Via Carpatia.

Szydło podkreśliła, że rok 2016 r. „upłynął także pod znakiem bezpieczeństwa”. Jak wskazała, decyzje, które zapadły na szczycie NATO w Warszawie, podnoszą bezpieczeństwo Polski i całego regionu. Dodała, że ustalenia te zostaną na początku przyszłego roku wdrożone do realizacji.

Premier poinformowała, że Polska będzie zwiększać pomoc humanitarną dla państw Bliskiego Wschodu; środki mają pochodzić z rezerwy budżetowej.

Zwróciła też uwagę na prace Polski w ramach Grupy Wyszehradzkiej, która jest dzisiaj poważnym graczem na arenie międzynarodowej i unijnej. „Warto bardzo głośno upominać się o rozwój Europy Środkowo-Wschodniej” — powiedziała premier.

Beata Szydło odnosząc się do budżetu na 2016 rok, który pozwolił na realizację wielu programów społecznych rządu, dodała, że „został on zrealizowany w stopniu, o jakim nasi poprzednicy nawet nie śnili”.