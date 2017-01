Szanowni Czytelnicy i Sympatycy „Kuriera Wileńskiego”!

Może to dla Was szok, ale znowu mamy Nowy Rok!

Niech będzie on radosny, niech się zacznie mile i niech Wam przyniesie same szczęśliwe chwile.

Niech życzenia spełnią się co do joty i ominą Was troski oraz kłopoty.

Życzymy, abyście w ten Nowy Rok weszli z radością w sercu. Aby nigdy nie odstępowała Was nadzieja na lepsze jutro i wiara w to, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Życzymy miłości i ciepła przy rodzinnym „kominku”, jak też wśród przyjaciół. I niech otaczające Was osoby, które będą Wam siłą napędową do nowych wyzwań.

Zespół redakcji „Kuriera Wileńskiego”