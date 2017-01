Rekord wrocławskiego lotniska

W minionym roku wrocławskie lotnisko obsłużyło ponad 2,4 mln pasażerów. To kolejny rekordowy rok pod tym względem, bo w porównaniu do 2015 r. było o 100 tys. pasażerów więcej.



Największy wzrost liczby pasażerów o 9,3 proc. zanotowano w połączeniach krajowych, z których skorzystało 478 tys. osób. O 8,6 proc. wzrosła liczba osób podróżujących tanimi liniami lotniczymi w ruchu międzynarodowym, w sumie takich pasażerów było 1,3 mln.

„Przewoźnicy wprowadzili w 2016 r. łącznie 10 nowych połączeń, europejskie kierunki południowe zyskują status całorocznych, istotne znaczenie ma również bogata oferta na trasie do Warszawy. Stabilnie rozwijają się też sieciowe połączenia międzynarodowe, czyli obsługiwane przez przewoźników tradycyjnych. To był znakomity rok, zakończony imponującym finiszem” ― powiedział prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś.

W grudniu 2016 r. z wrocławskiego lotniska skorzystało ponad 188 tys. pasażerów, czyli o ponad 21 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wśród tanich połączeń międzynarodowych ― 13 zanotowało frekwencję ponad 90-proc. Dotyczy to zarówno kierunków na Wyspy Brytyjskie, jak i południowym, czyli m. in. do Malagi, Alicante, Teneryfy, Rzymu, Barcelony.

Niewiele mniejsze, bo obłożenie na poziomie 87,5 proc., miało również nowe połączenie do Kijowa.

„Ogromna popularność Kijowa pokazuje, że kierunki wschodnioeuropejskie również mają duży potencjał” ― ocenił prezes Kuś.

Latem 2017 r. linie Ryanair uruchomią dwa nowe połączenia z Wrocławia do Lizbony oraz na Majorkę. Prognozy zakładają, że w tym roku wrocławskie lotnisko obsłuży około 2,8 mln pasażerów. Wiąże się to m. in. z organizowanymi w lipcu we Wrocławiu igrzyskami sportów nieolimpijskich The World Games 2017. W związku z tym planowane są dodatkowe rejsy oraz większe samoloty.

Related