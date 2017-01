QFG Food Group stworzy ponad 1 000 miejsc pracy

Ok. 1 000 nowych miejsc pracy zamierza stworzyć do końca 2022 r. w Pionkach (Mazowieckie) QFG Food Group, specjalizująca się w wytwarzaniu żywności gotowej do spożycia bezpośrednio po podgrzaniu.

Ok. 200 osób znajdzie też pracę w Radomiu w nowej ubojni drobiu.

W najbliższych pięciu latach spółka planuje zainwestować w Pionkach blisko 400 mln zł.

Inwestycje w tym mieście, są ważne m. in. ze względu na duże bezrobocie — ok. 20 proc.

Firma koncentruje swoją działalność głównie na terenach należących przed laty do b. zakładów „Pronit”. W drugiej połowie ub. roku otworzono tam nowy zakład produkcyjny. W trakcie budowy jest także m. in. mieszalnia pasz.

Kolejne inwestycje, których rozpoczęcie planowane jest na rok 2018, to: własna przyzakładowa oczyszczalnia ścieków, dwie hale produkcyjne i młyn. Kolejne przedsięwzięcia — już po 2018 r. — to wylęgarnia piskląt oraz kolejne dwie hale produkcyjne i magazynowe. Zakład przymierza się też do produkcji wyrobów wegetariańskich oraz kartonów do pakowania produktów żywnościowych.

Ponadto przewidziana jest budowa centrum badawczo-rozwojowego, które ma umożliwić QFG testowanie oraz prezentację nowych technologii i produktów. QFG Food Group wybuduje również w Pionkach centrum konferencyjno-szkoleniowe z hotelem i basenem.

Listę inwestycji w Pionkach zamyka budowa osiedla domów wielorodzinnych.