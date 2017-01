Święto seniorów w Mickunach

Dnia 6 stycznia br. w Mickunach odbyło się spotkanie seniorów. Ten dzień z inicjatywy starosty gminy mickuńskiej Renaty Mickiewicz jest już obchodzony po raz piąty. Zaproszono wszystkich chętnych seniorów. Mimo siarczystego mrozu, było wyjątkowo ciepło i radośnie.



Święto tradycyjnie rozpoczęło się od Mszy św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Mickunach, którą odprawił proboszcz parafii ks. dr Eduardas Kirstukas w intencji seniorów gminy.

Po Mszy św. seniorzy zebrali się w Centrum Kultury w Mickunach, by połamać się opłatkiem i mile spędzić popołudnie, gdzie na wszystkich zebranych czekał poczęstunek i świąteczny koncert. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością proboszcz parafii ks. dr Eduardas Kirstukas, który złożył życzenia seniorom.

Starosta gminy mickuńskiej Renata Mickiewicz złożyła wszystkim zebranym na sali świąteczne życzenia. „Dziś w naszej gminie mamy szczególne spotkanie osób starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość oraz mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia”, – mówiła starosta Renata Mickiewicz oraz zaprosiła wszystkich seniorów do przełamania się opłatkiem i poczęstunku.

Następnie odbyła się część artystyczna. Program artystyczny rozpoczęli uczniowie Gimnazjum w Mickunach, którzy przedstawili jasełka, przygotowane pod kierownictwem nauczycielki gimnazjum Teresy Pawłowskiej, z piękną scenografią, kostiumami i równie optymistycznym przedstawieniem o zwycięstwie dobra nad złem. Gości także bawił zespół „Przyjaciele” z Gałg, który zaprezentował polskie kolędy oraz piosenki ludowe.

Przy herbacie goście mieli okazję do sąsiedzkich rozmów oraz śpiewu przy akompaniamencie akordeonu. Impreza trwała w miłej atmosferze, a uczestniczący w spotkaniu seniorzy nie kryli zadowolenia z faktu, że ktoś jeszcze o nich pamięta i potrafi umilić czas. Na pewno tegoroczne święto pozostanie wszystkim w pamięci.

Organizatorzy

Related