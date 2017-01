Od 1 lutego zmiany opłat bankowych

Bank Litewski zadecydował o wprowadzeniu zmian w systemie opłat za usługi bankowe. Do 1 lutego br. banki komercyjne i unie kredytowe muszą zgłosić nowy cennik usług. Jednocześnie ustalona została maksymalna granica opłaty — 1,5 euro (dla osób wspieranych socjalnie 0,75 euro).



— Po zmianie polityki opłat bankowych z pewnością wygrają aktywni klienci — uważa Valdas Lopeta, rzecznik prasowy banku DNB — Natomiast ci użytkownicy banku, którzy korzystają z usług minimalnie, będą płacili za usługi na podobnym poziomie.

Bank DNB jako jeden z pierwszych zmienił politykę cenową wobec klientów prywatnych. Zrobił to jeszcze 1 listopada ubiegłego roku.

— Wiedząc, że z Litewskiego Banku przychodzi decyzja o wprowadzeniu koszyczka cen, postanowiliśmy wprowadzić nowy system opłat, by był jak najprostszy i zrozumiały dla naszych klientów. Dotychczas każda usługa bankowa kosztowała inaczej, a lista opłat była bardzo długa. Człowiek nie do końca rozumiał za co płaci bankowi — mówi „Kurierowi” Valdas Lopeta.

Sondaż przeprowadzony wśród klientów banku wykazał, ze 36 proc. interesantów nie wie, ile i za co płacą bankowi.

Po przeprowadzonej zmianie polityki cenowej od 1 listopada ub. r. został wprowadzony system koszyczków opłat za usługi oraz minimalna opłata za usługi bankowe w wysokości 0,80 euro. Wybierając koszyczek, klient nie musi płacić minimalnej opłaty za usługi.

— Jeżeli klient otrzymuje na swoje konto wynagrodzenie, kilka razy miesięcznie dokonuje przelewów, pobiera gotówkę, korzysta z karty — najkorzystniejszy byłby dla niego koszyczek, który miesięcznie kosztuje 1,5 euro. Jeżeli klient chce korzystać z karty kredytowej, musi wybrać inną opcję — mówił Valdas Lopeta.

Czy w tym roku klienci będą płacili za usługi bankowe więcej?

— Po zsumowaniu ogólna wartość rozmaitych usług bankowych przewidzianych w koszyczku wypada taniej niż gdyby przyszło płacić za każdą z osobna. Aktywni klienci, czyli tacy, którzy wykonują kilka operacji bankowych miesięcznie, z pewnością zyskają — zapewnił rozmówca.

Jak stwierdził, polityka cenowa banku DNB wobec przedsiębiorców się nie zmieniła. Przykładowo dokonanie przelewu na konto innego użytkownika w ramach krajów Unii Europejskiej drogą internetową kosztuje 0,35 ct, podobnie jak w ubiegłym roku.

Decyzja Banku Litewskiego miała też pozytywny efekt „uboczny”— po zrewidowaniu cennika banki zlikwidowały np. opłatę za przelew na ich konto pieniędzy z innego banku.

Osoby, które z posiadanych kont korzystają minimalnie, odczują jednak nową, nieuniknioną opłatę. Na przykład, jeżeli klient Swedbank, który korzysta z karty wyłącznie podczas rozliczeń w sklepach, ale nie korzysta z bankowości internetowej (nie dokonuje przelewów, płatności), od 1 stycznia br. objęty jest opłatą w wysokości 0,7 euro miesięcznie za usługi bankowe.

Jak informuje rzecznik prasowy Swedbank, Saulius Abraškevičius, klienci tego banku plany usług (za 1,7 lub 2,9 euro mies.) mogli zamówić już od grudnia minionego roku, natomiast zatwierdzony przez Bank Litewski tzw. koszyczek usług — obowiązuje od lutego bieżącego roku. Cena proponowanego od grudnia planu waha się do 1,7 euro do 2,9 euro miesięcznie.

Saulius Abraškevičius dodał również, że miesięczną opłatą w wysokości 0,7 euro miesięcznie nie zostaną objęte na przykład karty kredytowe oraz wkłady. „Karty kredytowe objęte są innymi opłatami” — podkreśla. Od 1 lutego „Swedbank” zaoferuje plan najniezbędniejszych usług, którego cena, zgodnie z decyzją Banku Litewskiego, nie może przekraczać 1,5 euro.

Vaidas Žagūnis, członek zarządu banku SEB, poinformował, że podobnie jak do tej pory bank zaoferuje dwa podstawowe plany usług. Ci klienci, którzy otrzymują stałe dochody na konto w banku SEB, będą mogli skorzystać z usług banku za specjalną cenę 1 euro miesięcznie (zgodnie z planem „Mądrze”) i 2,5 euro miesięcznie (plan „Mądrze Plus”). Z planu „Mądrze” będą mogli skorzystać seniorzy (0, 7 euro miesięcznie), za 0,5 euro miesięcznie — młodzież.

Klienci banku SEB mogą również wybrać zatwierdzony przez Bank Litewski „koszyczek niezbędnych usług”, za który przyjdzie zapłacić 1,5 euro miesięcznie.