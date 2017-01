Nie dać się grypie!

Grypa znowu zbiera śmiertelne żniwo. W tym tygodniu zmarła kolejna osoba. To już trzeci przypadek zgonu na skutek grypy od początku roku. Specjaliści z Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego ostrzegają, że okres na przełomie stycznia i lutego jest czasem największego wzrostu przypadków zachorowań na grypę.

Jak informuje Biruta Zdanevičienė, wicekierowniczka działu chorób zakaźnych Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego, wirus grypy rozpowszechnia się najczęściej drogą kropelkową. Osoba jest narażona na zarażenie, kiedy ktoś kicha, kaszle lub rozmawia w odległości 1,5 metra. Wirusem grypy można się zarazić poprzez dotykanie zakażonej powierzchni, dlatego powinno się często myć ręce i unikać dotykania okolic ust i nosa. Poza tym w domu, w pracy czy placówkach oświatowych należy często wietrzyć pomieszczenia oraz dokładnie przecierać wszystkie powierzchnie.

Czym się różni grypa od chorób górnych dróg oddechowych?

Infekcja grypy nie jest spowodowana przeziębieniem, które jest wywoływane przez ponad 200 wirusów i to one stają się często przyczyną przewlekłych infekcji wirusowych górnych dróg oddechowych. Różnica polega na tym, że infekcje nie powodują komplikacji, nie wywołują wysokiej gorączki ani bólu mięśni, chory nie odczuwa rozbicia, ani silnego osłabienia. Taka choroba zazwyczaj nie trwa długo i nie powoduje zgonów.

Tymczasem grypa, po okresie inkubacji trwającym od 24 do 72 godzin, daje charakterystyczne objawy: dreszcze, wysoka gorączka (39-40 st.), suchy kaszel, ogólne osłabienie, zmęczenie, bóle mięśni i głowy. Może pojawić się uczucie zapchanego nosa, ból gardła. Czasami zdarzają się niecharakterystyczne objawy, jak nudności, wymioty, ból za mostkiem, ból brzucha, biegunka.

Grypa atakuje znienacka, osoba choruje przez 4 do 7 dni, temperatura ciała stopniowo się obniża. Kaszel i uczucie osłabienia mogą dolegać nawet przez kilka tygodni. Grypa czasami jest mylona z innymi infekcjami: zakażeniem krwi, infekcją meningokową, zapaleniem płuc, zapaleniem opon mózgowych i in.

W grupie ryzyka znajdują się dzieci do lat 5 i osoby powyżej 65 lat, a także osoby przewlekle chore (na serce, płuca, nerki, wątrobę, nowotwory, reumatyzm, cukrzycę). Wirus grypy jest niebezpieczny dla osób, których odporność jest obniżana specjalnymi lekami po przeszczepach lub leczonych na nowotwór czy AIDS. Zaostrzenie chorób przewlekłych może być dla nich nawet śmiertelne.

Grypa stanowi poważne zagrożenie dla kobiet w ciąży. Zagrożone jest dziecko, gdyż może ono urodzić się z wrodzonymi wadami. Kobiety mogą zaszczepić się w pierwszym, drugim i trzecim trymestrze ciąży. Szczepionka daje odporność nie tylko dla mamy, ale też dla dziecka. Poza tym, dzieci można szczepić dopiero od szóstego miesiąca życia.

Biruta Zdanevičienė przestrzega przed pomysłem “przechodzenia” grypy. Ludzie często lekceważą pierwsze objawy choroby i nie podejmują leczenia, ryzykując nabawienia się poważnych komplikacji. Najczęstszym wczesnym powikłaniem po grypie jest zapalenie płuc wywołane przez pneumokoki, późniejsze komplikacje – to uszkodzenia serca, nerek i innych narządów. Na zapalenie mięśnia sercowego najczęściej zapadają młodzi i silni ludzie. Tak się staje wtedy, kiedy próbują zlekceważyć grypę. Chore osoby, które z gorączką wychodzą z domu, nie tylko zatruwają toksynami swój organizm i obciążają serce, ale też zarażają otoczenie. W ten sposób grypa szybko rozpowszechnia się w urzędach, transporcie publicznym, miejscach masowych skupisk ludzi.

Wiadomo od dawna, iż w okresie styczeń-luty, znacznie wzrasta liczba zachorowań i zgonów spowodowanych przez wylew i zawał. Jednak stosunkowo niedawno ustalono bezpośredni związek tego zjawiska z infekcją grypy.

Specjaliści Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Ochrony Zdrowia informują, że profilaktyczna szczepionka jest podstawowym sposobem uchronienia się przed grypą i jej komplikacjami.

Zaleca się szczepienie raz w roku, w okresie całego sezonu grypy (nie jest późno również dzisiaj), który rozpoczyna się w październiku i kończy się w kwietniu.

Dlaczego należy się szczepić co roku? Wirusy grupy A i B cyrkulują razem, dlatego produkowane są szczepionki trójskładnikowe. Typ wirusa zmienia się każdego roku, dlatego co roku są produkowane szczepionki o innym składzie.

Jeżeli mimo wszystko grypa nas dopadła, a gorączka powyżej 38 st. utrzymuje się przez 4-5 dni, męczy nas suchy, mocny kaszel, ból piersi, duszności, konieczna jest wizyta u swego lekarza rodzinnego.