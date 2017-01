Koncert charytatywny w Solecznikach jako wsparcie dla Hospicjum

W niedzielę, 29 stycznia, w Pałacu Wagnerów w Solecznikach odbył się koncert charytatywny na rzecz Hospicjum im. bł. księdza Michała Sopoćki w Wilnie.

W wydarzeniu wzięli udział: Wileńska Orkiestra Kameralna, uczniowie szkół muzycznych w Solecznikach, zespół pogirskiej szkoły muzycznej, zespół Gimnazjum im. Rapalionisa w Ejszyszkach. Wystąpili także soliści: Bożena Sokolińska, Olgierd Sibik, Mateusz Waluczko, Ignacy Niewierowicz, Tomasz Siemienowicz, Zdzisław Palewicz, Wadim Archipow, Barbara Suckiel. Opracowanie muzyczne przygotował Zbigniew Lewicki. Inicjatorem koncertu oraz autorem muzyki do wszystkich zaprezentowanych utworów był Zbigniew Siemienowicz — lekarz, dyrektor szpitala w Solecznikach oraz działacz polskiej społeczności na Litwie.

— Z siostrą Michaelą Rak niejednokrotnie poruszaliśmy temat wsparcia finansowego wileńskiego hospicjum. Pomysł zorganizowania koncertu charytatywnego zrodził się przed ponad rokiem. Niełatwo jednak było rozstrzygnąć tak od razu wszystkie problemy organizacyjne. Uczestników było sporo, trochę więc potrwało zanim z każdym ustaliliśmy dogodne terminy — powiedział Kurierowi Wileńskiemu Zbigniew Siemienowicz.

W koncercie wystąpili uczniowie z wielu szkół Wileńszczyzny.

— Przyjechały dzieci z Pogir, Eiszyszek, Solecznik, Kolonii Wileńskiej, Wilna. Cieszymy się , że udało się też zaprosić znakomitych muzyków. Jestem niezmiernie wdzięczny kierownikowi artystycznemu, Zbigniewowi Lewickiemu, za udział zarówno w części artystycznej, jak i organizacyjnej naszego przedsięwzięcia. Koncert odbył się w wypełnionej po brzegi sali. Brzmiały piosenki w językach polskim, litewskim, rosyjskim. Udało nam się zebrać 860 euro. Jesteśmy szczęśliwi, że swoją twórczością wesprzemy tak szlachetny cel — dodał pomysłodawca koncertu.

Założycielka i dyrektor hospicjum, s. Michaela Rak, wiele razy na łamach Kuriera Wileńskiego opowiadała o trudnościach finansowych, z którymi zmaga się ta placówka.

— Niestety, hospicja w naszym kraju nie są finansowane przez państwo, dlatego ciągle borykamy się z problemami finansowymi, licząc na sponsorów i darczyńców. Wileńska Kasa Chorych refunduje koszty działalności hospicjum tylko w 30 proc., pozostałe 70 proc. pieniędzy na pokrycie bieżących kosztów musimy gdzieś pozyskać. W liczbach stanowi to około 20 tysięcy euro miesięcznie. Suma ta obejmuje lekarstwa, żywność, dojazdy do chorych, fachową opiekę. Angażujemy się dlatego w organizację koncertów dobroczynnych, jarmarków i rożnych, innych przedsięwzięć, podczas których każdy może wesprzeć naszą placówkę. Jestem wdzięczna wszystkim osobom, które biorą udział w akcjach charytatywnych i w ten sposób dołączają do grona ludzi wspierających nasz cel — mówiła s. Michaela Rak.

Niejednokrotnie pisaliśmy również o planach budowy w Wilnie pierwszego na Litwie hospicjum dla dzieci cierpiących na choroby onkologiczne. Placówka taka potrzebna jest głównie dla dzieci z przewlekłymi i nieuleczalnymi schorzeniami, które potrzebują stałej pomocy.

— Założeniem naszej instytucji jest to, aby chore dzieci mogły przebywać w domu. Są jednak takie sytuacje, kiedy opiekunów po prostu brak. Chory będzie mógł wówczas trafić do naszego hospicjum, jedynego miejsca, gdzie będzie miał zagwarantowaną fachową opiekę. Dlatego tak bardzo zależy nam na wybudowaniu stacjonarnego hospicjum, które będzie wyposażone w specjalistyczny sprzęt, a jednocześnie zapewni pacjentom fachową pomoc w domowej atmosferze — stwierdziła s. Michaela Rak.

Budowa hospicjum zostanie sfinansowana ze środków ofiarowanych przez ludzi, którym zależy na stworzeniu komfortowych warunków dla nieuleczalnie chorych dzieci. Początek budowy zaplanowano na wiosnę br. Osobne skrzydło hospicjum dla dzieci stanie obok wileńskiego Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki.

W końcu ubiegłego roku w Domu Kultury Polskiej odbył się koncert charytatywny „Drzewo nadziei”, zorganizowany przez oddział Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie „Harcerskie Drzewo”. Uczestnicy koncertu wsparli budowę przyszłego hospicjum dziecięcego. Dzięki transmisji na żywo ludzie z różnych stron świata mogli nie tylko oglądać koncert, lecz także wpłacić pieniądze. Udało się wówczas uzbierać kwotę 10 901,97 euro.