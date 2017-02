Pierwszy Festiwal Tańca Współczesnego w Rudominie

29 stycznia w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie było gwarno, gdyż odbywał się tu pierwszy Festiwal Tańca Współczesnego „Żyj tańcem”.



Pomysłodawczynią tej fiesty była instruktor taneczny Justyna Suckiel, a współorganizatorami: Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie, Uniwersalne Wielofunkcyjne Centrum w Szumsku oraz Centrum Wspólnoty w Rukojniach.

Do udziału przystąpiło 20 zespołów z rejonu wileńskiego, Wilna i Nowej Wilejki, 19 zespołów – to dzieci i jeden – dorosłe panie. Niektórzy uczestnicy wystąpili na takie dużej scenie po raz pierwszy. Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie z trudem pomieścił w swoich murach ponad 300 uczestników i około 600 widzów, gdyż kibicować swoim bliskim przybyły całe rodziny.

Zmagania rozpoczęły się o godzinie 14.00. Uczestnicy bardzo poważnie i odpowiedzialnie ustosunkowali się do konkursu, bo mieli piękne, dopasowane do swoich występów stroje, rekwizyty i stawili się na próby na czas.

Widzowie ze wzruszeniem oglądali występy maluchów, bo najmłodsi uczestnicy mieli zaledwie 3 latka. Wszystkie tańce były tak energiczne, różnorodne, że czas minął bardzo szybko i nikt się nie nudził. Na scenie przeplatały się różne style tańca współczesnego, a dekoracje, światła oraz doskonałe nagłośnienie podkreślały niezwykłą atmosferę tego święta.

Każdy uczestnik po występie otrzymał medal, każda grupa – dyplom, a po końcowym podsumowaniu – dyplomy i puchary.

Doświadczenie tancerze mieli też bardzo różne, ale nawet ci, którzy tańczą zaledwie 3 miesiące zostali odznaczeni w różnych nominacjach i zdobyli miejsca.

Komisja oceniająca miała wiele pracy, gdyż przy ocenie uwzględniała wszystko: stroje, dopasowanie muzyki, nazwy zespołu i tańca oraz dopasowanie tańca do wieku uczestników. A członkami komisji byli choreografowie i pedagodzy tańca: Ieva Kulyte, Aistė Živelytė i Vilius Ščerbickas.

Zdobyte miejsca i nominacje:

Najoryginalniejszy taniec – grupa „SMILE“ z Szumska, taniec „Adams family“, kierownik Justyna Suckiel;

Najbardziej nastrojowa grupa – „Just Zumba“ studio Venus, taniec „Zumba World“, kierownik Justyna Suckiel;

Najlepsza choreografia – grupa „Just TM“ z Rukojń, taniec „Now, Just dance“, kierownik Justyna Suckiel;

V miejsce – grupa „UNITY DANCE JUNIOR“ z Rudominy, taniec „Referees“, kierownik Ewa Bartaszewicz;

IV miejsce – grupa „KIDS MIX“ z Rukojń, taniec „Ladybird and Mickey Mouse“, kierownik Justyna Suckiel;

III miejsce – grupa „WELTKIND“, taniec „Kvik step“, kierownik Marija Don;

II miejsce – grupa „BE COOL“ z Rukojń, taniec „Be Cool“, kierownik Justyna Suckiel;

I miejsce – grupa „UNITY DANCE KIDS“ ze Skojdziszek, taniec „Cleaning services“, kierownik Ewa Bartaszewicz;

Grand Prix – grupa „GANGSTAR SQUAD“ z Szumska, taniec „Panda“, kierownicy Justyna Suckiel i Daniel Popławski.

Festiwal był bardzo udany i mamy nadzieję, iż stanie się tradycyjny i będzie organizowany co roku.



Wanda Masłowska