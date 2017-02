Polskie produkty na topie rynku litewskiego

Większość mieszkańców Litwy dobrze ocenia polskie produkty. Są tanie, jakościowe i łatwo dostępne na rynku. Polska jako kraj jest również oceniana pozytywnie ― tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez spółkę badania opinii publicznej RAIT na zlecenie wydziału promocji handlu i inwestycji ambasady RP w Wilnie (WPHI).

W środę zostały ogłoszone wyniki sondażu przeprowadzonego w sierpniu 2016 roku na terenie całej Litwy. Wzięło w nim udział 1013 osób w wieku 15–74 lat. Pierwsze tego rodzaju ankietowanie było inicjowane przez WPHI w 2012 roku.

― Większość mieszkańców Litwy zna co najmniej jedną polską markę handlową. Najbardziej popularne wśród respondentów są marki Orlen, Kubuś, Lubella, Tymbark, Sobieski. Zostały wspomniane także takie marki handlowe, których nie ma w sklepach na Litwie. Biedronka, Stokrotka czy Kaufland, które nie prowadzą działalności w naszym kraju, były także często wymieniane. To świadczy przede wszystkim o tym, że nasi mieszkańcy nadal jeżdżą na zakupy do Polski ― powiedziała w rozmowie z Kurierem Wileńskim Dovilė Radavičiūtė, kierownik RAIT.

Ekonomiści twierdzą, że w 2016 roku mieszkańcy Litwy na zakupach w Polsce wydali około 300 mln euro.

Wizerunek Polski jako kraju pozytywnie oceniło 71 proc. respondentów , 29 proc. ― negatywnie, 3 proc. nie miało zdania. 77 proc. ankietowanych stwierdziło, że polskie produkty są bardzo tanie, zaś 52 proc. uważa, że są one nieprestiżowe.

― Nie oznacza to jednak, że są złej jakości ― zaznaczyła Dovilė Radavičiūtė.

Litwa jest największym partnerem handlowym Polski wśród krajów bałtyckich. W ciągu ostatnich 20 lat obrót handlowy Polski i Litwy wzrósł 23-krotnie. „Polsko-litewskie obroty handlowe sięgają 4 mld euro rocznie. Do ponownego sondażu oceny polskich produktów skłonił nas wzrost zapotrzebowania na polskie produkty oraz fakt, że codziennie widzimy wiele polskich produktów na półkach litewskich sklepów. Warto popracować nad tym, by zwiększać prestiż polskich marek na Litwie. Sądzę, że to pole do manewru dla służb marketingowych” ― powiedział Krzysztof Januszkiewicz, kierownik wydziału promocji handlu i inwestycji ambasady RP w Wilnie podczas ogłoszenia wyników sondażu.

Jak wynika z danych przedstawionych Kurierowi Wileńskiemu przez WPHI, największą rozpoznawalnością wśród mieszkańców Litwy cieszą się marki Kubuś (57 proc.), Tymbark (56 proc.), Sobieski (54 proc.) i Orlen (53 proc.). Najmniej rozpoznawalne okazały się marki Żywiec (6 proc.), Ryłko (6 proc.) oraz Diverse (2 proc.). Marki Mlekovita, Żywiec, Śnieżka i LOT są najbardziej identyfikowane jako polskie. Litewscy respondenci pytani, czy korzystają lub korzystali w wymienionych polskich marek, najczęściej wskazywali Tymbark (49 proc.), Kubuś (47 proc.), Sobieski (36 proc.) i Orlen (31 proc.). W porównaniu z rokiem 2012, konsumpcja produktów marek Tymbark, Kubuś i Sobieski zmalała, zwiększyła się natomiast konsumpcja produktów i usług marek Orlen i Lubella (z 8 proc. do 24 proc.).

Na pytanie, który z produktów wywołuje pozytywne emocje, ankietowani wymieniali marki Tymbark (32 proc.), Kubuś (30 proc.), Sobieski (15 proc.). Z kolei wśród najczęściej polecanych polskich wyrobów znalazły się produkty marek Mlekovita, Żywiec i Atlas.