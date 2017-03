Konferencja w Sejmie RP poświęcona Żołnierzom Wyklętym

W przeddzień Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja „Podziemna Armia powraca. Młodzież w przywracaniu pamięci o Żołnierzach Wyklętych”.

Senator z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość prof. Jan Żaryn odczytał list prezydenta RP Andrzeja Dudy, który objął konferencję patronatem:

„Uczestnicy walk o niepodległość ojczyzny są od wieków otaczani szczególnym szacunkiem Polaków. Obrońcy granic i honoru Rzeczypospolitej, żołnierze regularnej armii i powstańcy należą do najważniejszych postaci w panteonie naszych bohaterów narodowych. Suwerenne państwo polskie zawsze pielęgnowało pamięć i oddawało cześć tym, którzy z narażeniem własnego życia stawali do boju o wolność rodaków”.

Jak zaznaczył prezydent, tak jest również teraz, kiedy oddajemy honory kombatantom AK i innych formacji podziemnych walczących z dwoma zbrodniczymi totalitaryzmami: „W świadomości społecznej coraz bardziej upowszechnia się wiedza, że klęska hitlerowskiej III Rzeszy Niemieckiej nie przyniosła prawdziwego wyzwolenia, dlatego uwaga Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia zwraca się także ku tym, którzy kontynuowali opór zbrojny, działalność konspiracyjną przeciw reżimowi komunistycznemu” – zaakcentował Andrzej Duda.

Podkreślił, że jako prezydent Rzeczypospolitej, składa hołd bohaterom powstania antykomunistycznego, chce także docenić wysiłki osób i instytucji, które „upowszechniają znajomość tego ważnego rozdziału w historii najnowszej Polski”. „Wierzę, że ta praca buduje ducha patriotycznego Polaków i przyczynia się do zapewnienia pomyślnej i bezpiecznej przyszłości ojczyzny” – dodał prezydent.

Jednym z tematów wystąpień były poszukiwania ofiar rodzin żołnierzy AK pochowanych w wileńskim Tuskulanum, w jakie zaangażowany jest Kurier Wileński.

Konferencja rozpoczęła się przemarszem grupy weteranów w asyście rekonstruktorów i kadetów do Sali Kolumnowej. Wraz z nimi weszły dzieci Żołnierzy Wyklętych z portretami swoich rodziców.

Głos zabrali weterani i potomkowie Żołnierzy Wyklętych. Głównym celem tegorocznego spotkania w Sali Kolumnowej Sejmu RP było wskazywanie roli młodzieży w przywracaniu pamięci o Żołnierzach Wyklętych, stąd też zarówno wśród zebranych, jak i przemawiających, nie brakowało osób młodych i pracujących z młodzieżą.

W czasie konferencji znalazło się również miejsce dla wileńskiej opowieści o walce żołnierzy polskiego podziemia z sowieckim okupantem, a także kwestia poznania prawdy.

Ilona Lewandowska, dziennikarka Kuriera Wileńskiego, opowiadała zebranym o poszukiwaniach rodzin ofiar rozstrzelanych w Wilnie i pochowanych w Tuskulanach, jakie prowadzi dziennik wspólnie z prof. Jarosławem Wołkonowskim i Garnizonem Nowa Wilejka. Po tekście „Oni nigdy nie mieli pogrzebu…” do redakcji napływają ciągle nowe informacje od rodzin rozstrzelanych.

– Jako autorka tego tekstu miałam nadzieję, że w wyniku jego publikacji uda się dotrzeć chociaż do jednej rodziny rozstrzelanych żołnierzy… Byłam bardzo zdziwiona, gdy już pierwszego dnia po ukazaniu się artykułu zaczęliśmy otrzymywać wiadomości. Do tej pory skontaktowało się z nami dziewięć rodzin żołnierzy AK rozstrzelanych w Wilnie. Z moich dotychczasowych rozmów wynika, że wszystkie te rodziny przez lata poszukiwały swoich bliskich, nie tracąc nadziei na ich powrót. Najbardziej czekały na nich matki, które nigdy nie poznały prawdy o losie swoich synów. Wiem jednak, że nadal żyją bracia i siostry polskich żołnierzy, którzy mają świadomość, że sami niedługo odejdą, a chcieliby po prostu być na pogrzebie swoich bliskich. W rozmowach z rodzinami wielokrotnie wypowiadane było bardzo proste pragnienie: wiedzieć, gdzie jest grób, gdzie można by pójść i pomodlić się – mówiła dziennikarka Kuriera Wileńskiego.

Konferencji „Podziemna Armia Powraca. Młodzież w przywracaniu pamięci o Żołnierzach Wyklętych” towarzyszyła m.in. wystawa konkursowych prac szkolnych „Młodzi upamiętniają Bohaterów” i wręczenie nagród laureatom otwartego konkursu na plakat Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorzy konferencji to Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Parlamentarny Zespół Miłośników Historii oraz Ogólnopolski Społeczny Komitet Upamiętniania Żołnierzy Wyklętych.

Inf. wł.

Fot. Rajmund Klonowski i Ilona Lewandowska