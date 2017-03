Mieszkańcy Mickun świętowali zapusty i dzień miasteczka

26 lutego w Mickunach odbyło się radosne święto, które zgromadziło nie tylko mieszkańców miasteczka, ale też mieszkańców okolic oraz gości. Kolorowe stroje, pięknie udekorowana sala wprowadziły w wiosenno-świąteczny nastrój.

Impreza tradycyjnie rozpoczęła się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Podczas mszy świętej proszono o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryji dla wszystkich parafian.

Następnie święto przeniosło się do Domu Wspólnoty Wiejskiej. Wszystkich zebranych powitała mickuńska starosta Renata Mickiewicz, która przypomniała, że Dzień Mickun i Zapusty odbywają się razem już czwarty raz. Starosta podziękowała wszystkim zebranym za podtrzymywanie wspólnoty, dotychczasowe osiągnięcia oraz chęć mieszkanców, by wspólnie spędzić czas. Życzyła dobrej zabawy i zaprosiła widownię do skosztowania zapustowych specjałów.

Z okazji Dnia Mickun wszystkich zebranych pozdrowiła mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, która wyraziła zadowolenie, że mieszkańcy Mickun tworzą jedną, dużą, piękną rodzinę. Na zakończenie mer życzyła mickuńskiej społeczności, by zawsze była taka zjednoczona, aktywna i silna.

Z pozdrowieniami dla mieszkańców miasteczka przybyli również poseł na Sejm RL z ramienia AWPL-ZChR Czesław Olszewski, wicemer samorządu rejonu wileńskiego Teresa Dziemieszko, członek rady Samorządu Rejonu Wileńskiego Leonard Tomaszewicz oraz kierownik Wydziału kultury, sportu i turystyki rejonu wileńskiego Edmund Szot.

Swoje umiejętności wokalno-taneczne zaprezentowali uczniowie gimnazjum w Mickunach oraz wychowankowie tamtejszego żłobka-przedszkola. O oprawę artystyczną święta zadbał także zespół „Przyjaciele“ z Gałg, „Barwy Podwileńskie“ z Ławaryszek oraz zespół taneczny „Iskry“. Występy artystów przeplatane były opowieściami o tradycjach zapustowych.

Uczestnicy święta mogli spróbować zapustowych blinów, pączków, zupy z kuchni polowej czy gorącej herbaty. Na kiermaszu można było kupić produkty mleczne oraz mięsne, a także słodycze czy wielkanocne palmy.