1 marca, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, jak również Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie zaprosił Polski Teatr Ludowy we Lwowie ze sztuką według wspomnień Beaty Obertyńskiej pod tytułem „Z domu niewoli”.



Uczniowie Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie mieli okazję obejrzeć niepowtarzalny monodram Elżbiety Lewak, aktorki Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie, który jest oparty na wspomnieniach poetki i pisarki Beaty Obertyńskiej, w reżyserii Zbigniewa Chrzanowskiego. Elżbieta Lewak w roli głównej opowiada widzom historię polskiej pisarki, która w 1940 roku została aresztowana przez NKWD. To relacja więziennej i łagrowej tułaczki po ogromnych obszarach Związku Radzieckiego w latach ostatniej wojny.

Do Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie przybył kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Edmund Szot oraz Lilija Kiejzik, kierownik i reżyser Polskiego Studia Teatralnego.

Dyrektor W.O.K. w Rudominie podziękowała aktorce za wspaniałą grę i życzyła sukcesów w dalszej pracy w teatrze.

Elana Radewicz