Samorząd Rejonu Wileńskiego aktywnie realizuje finansowane przez UE projekty rozwoju infrastruktury wodociągowej, umożliwiające mieszkańcom rejonu wileńskiego używać czystej i jakościowej wody oraz właściwie porządkować ścieki.

Samorząd w celu zapewnienia usługi scentralizowanego zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków jak największej liczbie mieszkańców rejonu wileńskiego, wykorzystując środki unijne oraz budżetu Samorządu w ciągu ostatniego roku wdrożył rozwój sieci wodociągowych w osiedlach Zujuny, Wielka Rzesza, Rzesza, Niemież, Czarny Bór, Niemenczyn, Rudomino , Awiżenie, Kowalczuki, Skojdziszki, Wołczuny i Pogiry.

Obecnie są realizowane, a w latach 2017-2018 m. będą ukończone projekty rozwoju infrastruktury wodociągowej w Podbrzeziu, Anowilu, Rukojniach, Mariampolu, Szumsku. Ogółem w tych osiedlach w infrastrukturę wodociągową będzie zainwestowane 9 365 967,08 euro (bez VAT) środków UE i 922 433,32 euro (bez VAT) środków budżetowych Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Zaopatrzenie mieszkańców rejonu wileńskiego w czystą i wysokiej jakości wodę oraz bezpieczne, odpowiadające wymogom higieny i warunkom ochrony środowiska zbieranie ścieków bytowych – są to priorytetowe cele Samorządu Rejonu Wileńskiego, zapewniające wysoką jakość życia i dobrobyt mieszkańców rejonu wileńskiego.

Samorząd Rejonu Wileńskiego, jak i inne samorządy Litwy, realizujące projekty rozwoju infrastruktury wodociągowej, oczyszczania ścieków oraz poprawy jakości wody a także budowy oczyszczalni ścieków muszą zetknąć się z niedbałym poglądem mieszkańców, z niechęcią podłączania się do systemów scentralizowanych.

Informujemy, że specjaliści Wydziałów Porządku Publicznego i Gospodarki Terenowej dokonują sprawdzeń, czy mieszkańcy właściwie przestrzegają ustalonych zasad porządkowania terytoriów i czystości w rejonie wileńskim.

Jedynie w lutym specjaliści sprawdzili 53 domów mieszkalnych w gminie Pogiry, gdzie spisali 12 protokołów w sprawie wykroczeń administracyjnych. Artykuł 366. Kodeksu Naruszeń Administracyjnych stanowi, że osoby naruszające zatwierdzone przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego zasady porządkowania i czystości, są ostrzegane lub karane grzywną w wysokości od 20 do 140 euro. Osoby, które powtórnie dokonały naruszeń, kara się grzywną w wysokości od 140 do 600 euro.

Samorząd Rejonu Wileńskiego nawołuje mieszkańców pospieszyć się z uporządkowaniem dokumentów i rozpoczęciem prac dołączenia się do systemu scentralizowanego. Zrealizowane projekty wodociągu, bez wątpienia, przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska, stworzą okazję dla Państwa i Waszych dzieci używać wody pitnej dobrej jakości i nie troszczyć się więcej o segregowanie odprowadzanych ścieków.

Najważniejsze kroki, aby podłączyć się do scentralizowanego systemu:

• W sprawie otrzymania warunków technicznych podłączenia się do sieci scentralizowanego systemu wodociągu i ścieków mieszkańcy powinni zwracać się zgodnie z obsługiwanymi terytoriami:

– do ZSA „Nemenčinės komunalininkas“ (adres siedziby: ul. Piliakalnio 50, Niemenczyn, rej. wileński, e-mail: info@nemenkom.lt), w sprawie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do st. inżyniera Wojciecha Szarko, tel. 8 614 53094, e-mail. voitech@nemenkom.lt , inżynier Ilony Łyskojć, tel. (8 5) 2372 772, tel. kom. 8 640 69122, e-mail

ilona@nemenkom.lt

– lub do ZSA „ Nemėžio komunalininkas” (adres siedziby: ul. Sodu 23, Skojdziszki, rej. wileński, e-mail info@nkom.lt). Inżynier gospodarstwa wodociągowego – Justyna Bujel, tel. (8 5) 398 2350.

Zwracamy uwagę, że mieszkańcy wsi Pogiry, którzy chcą dołączyć się do centralnej sieci wodociągowej, w sprawie warunków dołączenia się muszą zwracać się do ZSA „Vilniaus vandenys” (adres siedziby: Dominikonų 11, Wilno, e mail: info@vv.lt ).

Wraz z warunkami dołączenia się, gdy uproszczony projekt budowlany nie jest konieczny, jest wydawany typowy projekt dołączenia się. Po otrzymaniu powyższych dokumentów gospodarz wykonuje prace instalacji wodociągu i kanalizacji. Po wykonaniu prac instalacji sieci wodociągowej zaleca się wykonać fotografię geodezyjną (wypełnienia) wodociągu i sieci kanalizacyjnej. Mieszkaniec ma prawo wyboru, czy fotografia w granicach jego działki będzie wykonywana, czy nie.

Po wykonaniu prac dołączenia się i odpowiednio po potwierdzeniu przez pracowników ZSA „Nemenčinės komunalininkas” lub pracowników ZSA „Nemėžio komunalininkas”, iż prace budowlane zostały wykonane właściwie, będzie sporządzona umowa zaopatrzenia w wodę pitną i porządkowania ścieków zgodnie z terytorium obsługiwanym prze spółki: ZSA „Nemenčinės komunalininkas“ lub ZSA „ Nemėžio komunalininkas”. Po podłączeniu do scentralizowanych sieci wodociągowych zużycie wody będzie odczytywane według wskazań licznika.