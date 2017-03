Zmiany w formie płatności internetowej

Tysiące mieszkańców płaci za usługi komunalne, wodę, prąd, ogrzewanie, wypełniając książeczki rozliczeniowe przez internet. W ten sposób, dokonując jednej płatności, rozliczają się ze wszystkimi dostawcami usług. Od 1 kwietnia 2017 roku możliwość ta zostanie zniesiona.

─ Nowość ta wywoła chaos. Wiadomość nadeszła niespodziewanie. Czasu na przygotowanie się do innego sposobu rozliczenia nie ma. Wyjaśnień, jak ludzie mają się zachowywać, nie ma, informacji o tym, co robić z książeczkami — nie ma. Co z ludźmi starszymi? Kto ich nauczy? Mieszkańcy będą musieli odtąd poświęcić więcej czasu na dokonanie kilku pojedynczych płatności, a nie jednej ogólnej. Za to będą musieli dodatkowo zapłacić lub powinni znaleźć alternatywne sposoby rozliczania. Mówią, że książeczki rozliczeniowe papierowe pozostaną, to nieprawda. Po wykorzystaniu ich, nowych już nikt nie wydaje ─ powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Juozas Antanaitis, prezes Litewskiej Republikańskiej Izby Zarządzania i Nadzoru Mieszkalnictwa.

W Wilnie około 60 proc. mieszkańców za usługi komunalne rozlicza się wypełniając papierowe książeczki rozliczeniowe.

─ Nowość dotycząca internetowych książeczek rozliczeniowych będzie dotyczyła przede wszystkim spółek administracyjnych, które muszą zebrać dane, gdzie i ile człowiek zapłacił za usługi komunalne i wprowadzić dane do księgowości. Robienie tego teraz będzie problematycznie, ponieważ dotąd wszystkie te dane niezależnie, kto i gdzie płacił, były przysyłane do bazy danych spółek administracyjnych. Teraz te dane trzeba będzie wprowadzać osobno, ręcznie. To znaczy, że buchalterzy będą mieli dodatkową pracę. To znaczy, że będą teraz pracować nie jedną godzinę dziennie, ale codziennie. No i oczywiście za wyższe wynagrodzenie, dlatego mieszkańcom zostaną podniesione koszty administracyjne — podkreślił Juozas Antanaitis.

Tymczasem banki komercyjne usprawiedliwiają się, że zaprzestają świadczenia popularnych usług ze względu na wymogi SEPA (Single Euro Payments Area) — jednolitego obszaru płatności w euro.

─ Tych zmian nie wymyślają banki. Wymogi przychodzą z Europy, a my musimy im się podporządkować. Staramy się te zmiany wprowadzić tak, aby jak najmniej narażeni byli nasi klienci. Wszędzie są wprowadzane nowości, wszystko idzie do przodu. My musimy z tym się pogodzić. Nie myślę, że osoby, które płaciły za pomocą książeczek internetowych, będą miały kłopoty po wprowadzeniu zmian. Osoby starsze mają dzieci, które na pewno dobrze znają się na nowościach i będą mogły pomóc rodzicom. Rozliczeniowe książeczki papierowe pozostaną i nie będzie tam żadnych zmian ─ powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Tomas Karpavičius, przedstawiciel Banku Litewskiego.

Na początku marca niektóre banki poinformowały swoich klientów o tym, że pod koniec miesiąca zaprzestaną świadczenia usługi płatności internetowych za pośrednictwem książeczek rozliczeniowych.

Bank Nordea przesłał swoim klientom komunikat następującej treści: „Informujemy, że od 31 marca 2017 r. klienci nie będą mieli możliwości dokonania płatności za pośrednictwem książeczki rozliczeniowej regionu wileńskiego, książeczek rozliczeniowych S. A. Lesto i ZSA „Lietuvos dujų tiekimas”, nie spełniają one bowiem stawianych wymogów SEPA wobec usług płatności”.

Nieco wcześniej podobną informację podał również bank SEB: „Od 30 marca 2017 r. nie będzie już świadczona usługa płatności na podstawie wileńskiej książeczki rozliczeniowej, nie spełnia ona bowiem wymogów SEPA. W celu uniknięcia kłopotów podczas rozliczeń za usługi, należy zawczasu wyjaśnić, w jaki sposób przyjmuje płatności dostawca usług komunalnych i podjąć decyzję odnośnie do sposobu płatności po 30 marca 2017 roku”.