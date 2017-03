Kiedy jest Dzień Rozumu?

8 marca przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet, który pierwotnie upamiętniał przyznanie kobietom praw wyborczych i równych możliwości zatrudnienia. Obecnie coraz częściej bywa wykorzystywany przez trzeciofalowe feministki do atakowania cywilizacji europejskiej i wykrzykiwania haseł o supremacji kobiet (co jest, swoją drogą, zwyczajnym seksizmem), a także żądania powszechnego dostępu do aborcji eugenicznej, czyli takiej, która nie dopuszcza do przyjścia na świat dzieci o określonych cechach.

Przykładem stosowania aborcji eugenicznej jest zabijanie w łonach matek dzieci z trisomią, czyli zespołem Downa. Człowiek ma 23 pary chromosomów, natomiast w przypadku zespołu Downa w 21. parze pojawia się dodatkowy chromosom, stąd też nazwa „trisomia”. Zmiana ta występuje losowo w toku rozwoju płodu, nie jest „winą” żadnego z rodziców. Ludzie z trisomią, mimo częstego ostracyzmu w społeczeństwach (w Islandii 100 proc. takich dzieci jest zabijane przed narodzinami), są generalnie zadowoleni ze swojego życia. Według American Journal of Medical Genetics 99 proc. z nich deklaruje, że jest szczęśliwa.

Dzień Zespołu Downa obchodzony jest 21 marca. Nie obchodzi się Międzynarodowego Dnia Rozumu — bo powinien on trwać cały rok. Choćby po to, żeby nie zabijano ludzi za to, że są inni.

