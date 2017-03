Obchody 111. rocznicy urodzin prałata Obrembskiego

19 marca to dzień nieodłącznie związany z prałatem Józefem Obrembskim. Imieniny i urodziny Gospodarza pałacyku gromadziły rzesze wiernych i przyjaciół. W tym roku przypada 111. rocznica urodzin kapłana, który swą niezłomną postawą kształtował sumienia pokoleń.



Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się tradycyjnie mszą św. w intencji prałata, którą celebrował ks. prałat Jan Kasiukiewicz – proboszcz parafii mejszagolskiej. Po mszy św. złożono wieńce i zapalono znicze na grobie Patriarchy Wileńszczyzny.

Następnie uroczystości przeniosły się do muzeum-pałacyku, gdzie przez całą niedzielę odbywał się dzień otwartych drzwi, upływający pod hasłem „Czy pamiętasz…”. Wszyscy obecni mieli okazję podzielić się swoimi wspomnieniami, zdjęciami itp. związanymi z osobą prałata Obrembskiego.

Wszystkich zebranych przywitała kierowniczka muzeum i solenizantka, Józefa Markiewicz. Wśród obecnych znalazł się m. in. ks. Prałat Jan Kasiukiewicz – proboszcz parafii mejszagolskiej, mer rejonu wileńskiego – Maria Rekść, przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł – Waldemar Tomaszewski, starosta sejmowej frakcji AWPL–ZChR Rita Tamašunienė, konsul RP w Wilnie – Łukasz Kaźmierczak.

Jako pierwszy głos zabrał Waldemar Tomaszewski, który wyraził wielką wdzięczność, że dane było mu żyć za czasów prałata Obrembskiego: „dobrze go poznać i czerpać z jego wiary i siły ducha”. Przewodniczący AWPL-ZChR podzielił się także z zebranymi swoimi wspomnieniami związanymi z prałatem, którego przez ostatnie 10 lat odwiedzał praktycznie co tydzień. Waldemar Tomaszewski podkreślił, że prałat zadawał zawsze bardzo dużo pytań, ale też dawał bardzo mądre rady, był kapłanem wymagającym od innych, ale także i od siebie, ale przede wszystkim był wielkim człowiekiem, dlatego lider AWPL-ZChR zwrócił się z apelem: „Mam gorącą prośbę, żeby ta modlitwa o wyniesienie na ołtarze księdza prałata była wszechobecna”.

Ksiądz prałat Kasiukiewicz wyraził radość, że zebrani są wierni prośbie prałata Obrembskiego, który w dniu 99. urodzin powiedział: „Bez względu na to, gdzie będę zapraszam za rok na imieniny” oraz wyraził nadzieję, że tak będzie i nadal.

Głównym gościem rocznicy był wileński fotograf – Zenon Mincewicz, który przekazał do muzeum kolekcję fotografii i nagrań z ks. prałatem (m. in. zapis rozmowy prałata z p. Zenonem i śp. Jerzym Surwiłą). 90-letni dokumentalista dziejów Wileńszczyzny opowiedział także o swoich spotkaniach z ks. Obrembskim.

Na rocznicy urodzin Patriarchy Wileńszczyzny nie zabrakło odpowiedniej oprawy artystycznej: uczniowie Gimnazjum im. Ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole recytowali wiersze poświęcone prałatowi, które przeplatane były śpiewem chóru parafialnego „Moderato”.

Po krótkim koncercie organizatorzy przywołali wspomnienia o prałacie. Na początek wyświetlono kilkominutowy fragment filmu, nagranego z okazji 100-lecia urodzin prałata „Jak promień słońca”, w którym gospodyni, pani Stasia opowiedziała o upodobaniach kulinarnych prałata, m. in. o pączkach, które bardzo lubił.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję wziąć udział w zabawie quizowej – pytania przygotowała kustosz muzeum – Waleria Adomaitis.

