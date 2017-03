Uczeń z Mickun – zwycięzcą krajowej Olimpiady Biologicznej

W dniach 9-11 marca w Gimnazjum im. Witolda Wielkiego w Trokach odbywała się 50 Jubileuszowa Olimpiada Krajowa z Biologii. Ogółem uczestniczyło 118 uczniów.



Uczeń klasy IIIG z Gimnazjum w Mickunach (rejon wileński) – Konstanty Keda – zdobył 1 miejsce wśród jedenastoklasistów. Do olimpiady przygotowała go nauczyciel biologii Eleonora Makowska.

Konstanty Keda zadziwia swymi zdolnościami i osiągnięciami już nie po raz pierwszy. W 2016 roku trafił do finału telewizyjnego projektu „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ (Dzieci Tysiąclecia Litwy). W tym samym roku jako młodociany znawca nauk przyrodniczych dobrze się wykazał i zajął trzecie miejsce na olimpiadach: biologicznej, nauk przyrodniczych oraz olimpiadzie lituanistycznej dla uczniów szkół mniejszości narodowych. Zwyciężał również w rejonowych eliminacjach olimpiad: chemicznej, biologicznej i geograficznej.

Laureaci Olimpiady Biologicznej zapraszani są do udziału w obozie, podczas którego wyłoniony zostanie reprezentant Litwy na tegorocznej Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii w dniach 23-30 lipca.

