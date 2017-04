III Rejonowy Festiwal Teatrów Szkolnych

„Scena, to miejsce gdzie marzenia, chociaż na chwilę, przekuć można w rzeczywistość” – słowa te były mottem III Rejonowego Festiwalu Teatrów Szkolnych „Mi*m 2017”.



„Uczta duchowa i wizualna” odbyła się w Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze. Do gimnazjum przybyli młodzi aktorzy w celu zaprezentowania przyszykowanych razem z instruktorami przedstawień, które pochłonęły niemało czasu i trudu, by przybrać wersję, jaka została pokazana komisji i widzom. Do tegorocznego festiwalu zgłosiło się 8 szkolnych zespołów teatralnych z rejonu wileńskiego.

Dyrektor gimnazjum Mieczysław Jasiulewicz przywitał zgromadzoną na sali młodzież, instruktorów, współtwórców festiwalu. Życzył małym aktorom owocnej pracy, a zgromadzonym – przyjemnego odbioru. Z kolei Janina Klimaszewska, główny specjalista Wydziału Oświaty samorządu rejonu wileńskiego, witając wszystkich zebranych przypomniała, że 27 marca jest ogłoszony Międzynarodowym Dniem Teatru. Natomiast scena to miejsce, gdzie w sposób otwarty i jawny wypowiadać można najskrytsze myśli i marzenia…

Jury, które utworzyli: Kinga Geben doktor nauk humanistycznych, językoznawca, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Wileńskiego; Monika Urbanowicz dziennikarz gazety „Tygodnik Wileńszczyzny”, koordynator projektów w Muzeum Księdza Prałata Józefa Obrembskiego w Mejszagole, w przeciągu kilku godzin bacznie obserwowało sceniczne występy wileńskiej młodzieży, by następnie ogłosić zwycięzców.

Na tegoroczne występy młodzieży złożyły się bardzo różnorodne przedstawienia sceniczne. Dzieci i młodzież zaprezentowały tradycyjne spektakle oparte na motywach znanych baśni, mogliśmy również podziwiać czarny teatr.

Starsza młodzież przeniosła widzów w niepowtarzalny świat muzyki klasycznej i współczesnej. Często rozbrzmiewały aforyzmy Edwarda Stachury, które zostały wykorzystane w scenariuszach teatralnych. Byliśmy świadkami dylematów nękających nastolatków. Co pobudziło do refleksji nad poczynaniami współczesnych gimnazjalistów.

Młodsi aktorzy najczęściej przedstawiali kolorowy, tajemniczy, często romantyczny świat baśni.

Wielkie podziękowania należą się rodzicom, dzięki którym scenografia przyciągała wzrok, a kostiumy lśniły coraz bardziej profesjonalnym blaskiem. Festiwalowa publiczność, swoimi brawami dodawała młodym aktorom skrzydeł, wyzwalała w nich możliwości kreacyjne, sprawiała, że w swoich rolach czuli się jak ryby w wodzie.

Po obejrzeniu wszystkich prezentacji teatralnych jury przyznało następujące nagrody.

I miejsce przyznano aktorom z teatru „Twórczy świat” (Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwie). Uczniowie przedstawili spektakl „Brzydkie kaczątko” (reż. Renata Romejko).

II miejsce powędrowało do zespołu teatralnego „Przyjaciele” z Gimnazjum im. św. S. Kostki w Podbrzeziu za spektakl „Laleczka z porcelany” (reż. Irena Iljina).

III miejsce przyznano grupie teatralnej „Wędrówka” z Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu za przedstawienie „Złodziej snów” (reż. Bożena Bieleninik).

Jurorzy przyznali też wyróżnienia dla zespołów teatralnych i dla poszczególnych aktorów.

Za pomysłową scenografię nagrodzono teatrzyk „Skrzat” z Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach, spektakl „Król Bul” (reż. Edyta Klimaszewska).

Zespół teatralny „Promyczki” z Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze otrzymał nagrodę za najlepsze kostiumy w spektaklu „Rzepka” (reż. Maria Macinkiewicz).

Za grę aktorską wyróżniono: Dawida Lachowicza (teatrzyk „Skrzat”) z Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach.

Nagrodę Publiczności otrzymał zespół „Przyjaciele” z Gimnazjum im. św. S. Kostki w Podbrzeziu.

Wszyscy uczestnicy rejonowego festiwalu zostali zaproszeni na przegląd XXI Festiwalu Teatrów Szkolnych w Domu Kultury Polskiej. Laureaci będą walczyć o Złoty, Srebrny lub Brązowy Dzwoneczek.

Wszystko co dobre, miłe i piękne ma swój początek i koniec. Nader ważne jest nieść sztukę do ludzi, tworzyć nowe relacje z nimi, wtedy teatr wyzwoli w nas uczucie szczęścia i zadowolenia.

Niezmiernie dziękujemy wszystkim, kto przyczynił się do realizacji III Rejonowego Festiwalu Teatrów Szkolnych.

Ewa Kupcewicz