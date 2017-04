Europeistyka na UwB – pomysł na studia

Europeistyka przyjęła się na wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku dosyć dobrze. Kierunek działa dopiero drugi rok, ale studentów nie brakuje.



– Nasi absolwenci na pewno są potrzebni na Litwie. Mogą w przyszłości liczyć na pracę jako urzędnicy, administratorzy lub dziennikarze. Potrzeba nam także ludzi, którzy będą znali się na prawie dotyczącym mniejszości narodowych, będą znali międzynarodowe standardy i modele europejskie w tej kwestii – podkreśla prof. Jarosław Wołkonowski, prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie.

Europeistyka na filii Uniwersytetu w Białymstoku działa od 2015 r., jednak prof. Jarosław Wołkonowski od dawna był przekonany, że właśnie taki nowy kierunek studiów jest potrzebny.

– Zależało mi na stworzeniu kierunku studiów dla osób o zdolnościach humanistycznych. Najważniejsze było jednak wzmacnianie w naszym środowisku poczucia łączności z kulturą europejską. Nie ma co ukrywać – nasza młodzież jest nieustannie wystawiana na propagandę Kremla. Z drugiej strony – nadal brakuje w polskim środowisku dobrze wykształconych ludzi do pracy, w samorządach, gminach urzędach. Te studia mają na celu przekazanie wiedzy o Unii Europejskiej, prawie unijnym, ale także prawie litewskim i polskim. Uczymy także pisania i administrowania projektami. Dziś mogę powiedzieć, że osiągnęliśmy nasz cel, bo na I i II roku studiów mamy po ok. 30 osób – zauważa w rozmowie z Kurierem Wileńskim.

– Przychodzą do nas młodzi ludzie zainteresowani Unią Europejską, pisaniem projektów, prawem międzynarodowym a także negocjacjami. Są również tacy, dla których najważniejsze jest to, że nie ma tu matematyki. Trzeba jednak pamiętać, że na europeistyce jest prawo, które również wymaga umiejętności logicznego myślenia. Dużo uwagi poświęcamy również prawom mniejszości narodowych, pokazujemy międzynarodowe standardy – opowiada Wołkonowski na pytanie, kto może studiować na tym kierunku.

Prodziekan podkreśla, że w przypadku tego kierunku bardzo ważną rolę odgrywają praktyki. W ciągu trzech lat studenci mają poświęcić na nie 3 miesiące.

– Mamy podpisane umowy z kilkoma instytucjami i samorządami Wilna, rejonu wileńskiego i rejonu solecznickiego. Właśnie tam nasi studenci będą mogli zdobywać praktyczne umiejętności. Te studia dają również możliwość pracy np. w zawodzie dziennikarza, dlatego część praktyk może odbywać się w mediach – opowiada.

Z rozmów ze studentami wynika jednak, że nie możliwości przyszłej pracy skłoniły ich do wyboru takiego kierunku.

– Muszę przyznać, że wybrałam te studia, ponieważ bardzo podobała mi się nazwa. Ciekawie brzmiało, ale zupełnie nie wyobrażałam sobie, co będę robić. Teraz jestem bardzo zadowolona, że wybrałam właśnie taki kierunek i taką uczelnię. Na pewno nie zmieniłabym swojej decyzji – mówi Anna Gigilewicz, studentka I roku.

– Prof. Jarosław Wołkonowski odwiedzał naszą szkołę, gdy byłam w 12 klasie. Już wtedy bardzo zaciekawiła mnie propozycja studiowania po polsku. Nie chce być urzędniczką, może raczej wiążę swoją przyszłość z dziennikarstwem. W szkole trochę próbowałam pisać i wydaje mi się, że mogłabym to robić – mówi Natalia Karnyszowa.

Inna ze studentek pierwszego roku, Marta Szczegilk, podkreśla, że dla niej najważniejsza jest teraz nauka.

– Te studia bardzo poszerzają horyzonty. Już na pierwszym roku widzę, że dużo lepiej rozumiem, co dzieje się na świecie. Teraz nie myślę jeszcze o przyszłym zawodzie, raczej o tym, że chcę skończyć naukę z jak najlepszymi wynikami, a potem rozpocząć studia magisterskie – zauważa Szczeglik.

– To moje drugie podejście do studiów. Najpierw próbowałem studiować inżynierię. Zdecydowanie ten kierunek bardziej mi odpowiada. Zarówno program studiów, jak i sama atmosfera na uczelni – podkreśla Radosław Starowojtow.

O wiele więcej o samych studiach i swoich planach na przyszłość może powiedzieć student II roku, Andrzej Masiewicz.

– Wybrałem ten kierunek, ponieważ bardzo interesowało mnie pisanie projektów unijnych i pozyskiwanie środków z funduszy europejskich, a tego oczywiście można nauczyć się na europeistyce. Chciałbym pracować w przyszłości w jakimś samorządzie, gdzie będzie potrzebna pomoc specjalisty, który potrafi pisać takie projekty. Wydaje mi się, że ludzie z takim wykształceniem mogą w przyszłości pomóc w rozwoju naszego regionu, który niestety nie przoduje w umiejętności zdobywania funduszy z różnych projektów. Wystarczy przekroczyć granicę z Polską, żeby to zauważyć. Tam te fundusze są dosłownie wszędzie, a u nas niestety, wykorzystanie unijnych pieniędzy nie jest wcale tak powszechne – opowiada Kurierowi Wileńskiemu.

Masiewicz podkreśla, że studia są okazją nie tylko do zdobycia zawodu, ale także kształtują poglądy, wyobrażenie o świecie.

– Chyba właśnie tutaj zdałem sobie sprawę z tego, jak ważne jest dla Litwy członkostwo w Unii Europejskiej. Wystarczy choćby spojrzeć na potencjał gospodarczy Litwy. Niestety, nasz budżet jest znacznie mniejszy niż największych międzynarodowych koncernów. To właśnie struktury europejskie są dla nas najlepszym zabezpieczeniem – uzupełnia.

Student wileńskiej filii UwB niedawno zakończył miesięczną praktykę w Parlamencie Europejskim. W marcu podobną praktykę odbyła również Marta Makutonowicz. Wyjazd dla dwóch najlepszych studentów europeistyki został ufundowany przez eurodeputowanego Waldemara Tomaszewskiego.

– Praktykę w Parlamencie Europejskim uważam za bezcenne doświadczenie, które pozwoliło mi spojrzeć na przedmiot, który studiuję, od samego środka, widzieć „kuchnię” parlamentarną. Miałem poczucie, że jestem u źródła, gdzie się tworzy przyszłość Unii. Brałem udział w kilku konferencjach, posiedzeniach komitetów parlamentarnych. Dokonałem także kilku tłumaczeń tekstów na języki angielski i litewski, zapoznałem się z pracą w biurach i zdobyłem wiele nowych umiejętności. Jestem przekonany, że zdobyte doświadczenia będę mógł dobrze wykorzystać w przyszłej pracy, ale także w działalności na uczelni – podkreśla Masiewicz.

Na uczelni działa również Koło Naukowe Studentów Europeistyki im. Roberta Schumana. Jego członkowie organizują konferencje, akcje charytatywne oraz spotkania z politykami.

– Na razie to dopiero początek, ale jestem przekonany, że uda nam się stworzyć środowisko młodych ludzi, którzy będą mieli wystarczającą wiedzę, by krytycznie podchodzić do informacji i nie dawać się oszukiwać propagandzie, na którą, niestety, Polacy na Wileńszczyźnie są bardzo narażeni – podkreśla Jarosław Wołkonowski.

