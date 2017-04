Przedstawiciel frakcji socjaldemokratów, Mindaugas Bastys, utrzymując bliskie i stałe kontakty z przedstawicielami rosyjskiej państwowej korporacji energetycznej Rosatom, działał wbrew interesom państwa litewskiego – wywnioskował w środę sejmowy Komitet Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (KBNO).

Po przeprowadzeniu badania w sprawie kontaktów Bastysa komitet sejmowy skonstatował, że „bliskie relacje posła Mindaugasa Bastysa z byłymi i obecnymi funkcjonariuszami służb wywiadowczych Federacji Rosyjskiej, bliskimi Kremlowi dziennikarzami oraz byłymi i obecnymi przedstawicielami świata przestępczego stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego”.

– W państwowej strategii rozwoju energetyki chodzi o to, żeby uniezależnić się od jednego dostawcy energii. Tymczasem z udziałem Bastysa były podejmowane próby, żeby jeszcze bardziej związać się ze Wschodem. Osobom stojącym za budową siłowni atomowych w Kaliningradzie i Ostrowcu chodziło o to, żeby powiązać je z litewskim systemem energetycznym. To, oczywiście, przeczyło litewskiej strategii niezależnego rozwoju energetycznego – w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział poseł Michał Mackiewicz, członek KBNO z ramienia AWPL-ZChR.

Jak zaznaczył, wszyscy z wyjątkiem jednego członka komisji, poparli przyjęcie wniosku. Socjaldemokrata Juozas Olekas miał zarzuty co do niektórych sformułowań oraz zaznaczył, że „potwierdzając właśnie taki wniosek, jest przeginana pała”.

– Jednak fakty, które zostały przedstawione do rozpatrzenia, są oczywiste i jakieś zmiany poszczególnych sformułowań tych faktów nie zmienią. Widzieliśmy oczywiste rozbieżności między informacjami przedstawionymi przez służby specjalne, a tym, co mówił sam Bastys, tłumacząc sytuację. Sytuację posła bowiem komplikują nie tylko powiązania z Rosatomem, ale też jego możliwe kontakty ze światem przestępczym i byłymi pracownikami KGB – mówił poseł Mackiewicz.

Jak zaznaczył, materiały służb specjalnych i wnioski komitetu ma rozpatrzeć również komisja ds. impeachmentu, po czym będzie ona głosować nad wnioskiem o rozpoczęciu tego procesu wobec Bastysa.

– W sprawie tego wniosku ma jeszcze głosować sejm, ale to się odbędzie dopiero po świętach, dokładna data jeszcze nie jest wiadoma. Również jeżeli zostanie udowodnione, że składając wyjaśnienia przed komitetem, poseł Bastys kłamał, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Czyli na razie czeka na nas jeszcze dużo wyjaśniania – tłumaczył Michał Mackiewicz.

We wnioskach komitetu odnotowano, że Bastys, pośrednicząc Rosatomowi i związanym z nim spółkom, „dążył do wywierania wpływu na procesy polityczne i najwyższych funkcjonariuszy na Litwie, którzy mogli zmienić kierunek geopolityczny Litwy i zaszkodzić państwu litewskiemu”.

„Widzimy oznaki i widzimy działania Rosji, którymi próbowano zmienić kierunek geopolityczny Litwy, zakłócać integrację systemów energetycznych Litwy z Zachodem” – powiedział podczas konferencji prasowej przewodniczący KBNO Vytautas Bakas.

Departament Bezpieczeństwa Państwa ujawnił, że Rosatom – koncern budujący elektrownię atomową w Ostrowcu na Białorusi, planował działania na Litwie. Rosyjski gigant chciał założyć na Litwie konsorcjum, w skład którego, oprócz spółek do niego należących, weszłyby litewskie firmy Vetrūna, Eika i Panevežio statybos trestas. Ze swojej strony Rosatom obiecał litewskim przedsiębiorcom realizację zamówień przy budowie łącza energetycznego z Kaliningradem. W zamian za to liczył na nawiązanie relacji z litewskimi politykami.

Premier Saulius Skvernelis, oceniając wniosek sejmowego komitetu, stwierdził, że opowiedziałby się za pozbawieniem Mindaugasa Bastysa mandatu posła, gdyby doszło do głosowania w sprawie impeachmentu.

„Nie chciałbym występować w roli moralizatora, dobry jest poseł czy nie, i jak mógł czy nie mógł tak postąpić, ale wniosek sejmowego komitetu mnie przekonał. Głosowałbym za tym, żeby Bastys opuścił sejm” – powiedział Skvernelis.

Z kolei przewodniczący socjaldemokratów, Algirdas Butkevičius, zaznaczył, że na razie nie dostrzega działań kolegi partyjnego na szkodę państwa. Zaznaczył jednak, że jeżeli wnioski komitetu są poparte dowodami, Bastys będzie musiał opuścić sejm.

Tymczasem sam Bastys poinformował, że nie zamierza podać się do dymisji, ponieważ oznaczałoby to, że padł ofiarą porachunków.

