Prezydent Grybauskaitė rozpoczęła wiosenną akcję sprzątania „Darom”

20 kwietnia, prezydent Dalia Grybauskaitė zainaugurowała 10. jubileuszową akcję wiosennego sprzątania „Darom”. Z tej okazji prezydent odwiedziła wileńskie Centrum Rehabilitacji Psychosocjalnej „Rastis” znajdujące się przy ulicy Vasaros 5. Wspólnie z pacjentami i personelem posadziła drzewka w parku na terenie placówki.

„Nieprzypadkowo postanowiłam rozpocząć akcję „Darom” właśnie w tym miejscu. Znajdują się tu ludzie, którzy potrzebują szczególnej pomocy, a o których czasami nic nie wiemy. Bardzo lubię kwitnące drzewa i krzewy, dlatego mam nadzieję, że te, które tu posadziliśmy, pomogą pacjentom centrum odzyskać spokój i równowagę wewnętrzną. Zapraszam wszystkich mieszkańców Litwy do wzięcia udziału w tradycyjnym, wiosennym sprzątaniu” – powiedziała Dalia Grybauskaitė.

Wcześniej głowa państwa zapoznała się z działalnością Centrum Rehabilitacji Psychosocjalnej. Obejrzała pokoje, w których odbywają się zajęcia pacjentów i specjalistów, jak terapia poprzez sztukę, pokonywanie stresu, nauka obcowania oraz rehabilitacja zawodowa osób ze schorzeniami psychicznymi. Prezydent zajrzała nawet do kuchenki, w której odbywają się zajęcia mające na celu uczyć samodzielności, jak robienie obiadu czy mycie naczyń.

„Cieszymy się, że prezydent zawitała do nas i tym samym przypomniała społeczności o ludziach psychicznie chorych, którzy często nie są akceptowani w środowisku. Nasi pacjenci to osoby cierpiący na schizofrenię oraz będące w depresji. Sytuacja jest tym bardziej dotkliwa, że schizofrenia to choroba, która dotyka ludzi młodych” – powiedziała Rūta Lukošaitytė, dyrektorka placówki.

Centrum Rehabilitacji Psychosocjalnej w Wilnie, jako ośrodek pomocy osobom psychicznie chorym, jest jeszcze mało znane.

„Rehabilitacja psychosocjalna to długotrwały, planowy proces, który pozwala psychicznie chorym osobom osiągnąć optymalny poziom samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, aby mogły one skutecznie przystosować się do otaczającego środowiska, poznać swoje możliwości i otrzymać przynajmniej minimalną pomoc ze strony specjalistów. Właśnie tutaj osoby psychicznie chore są uczone konkretnych umiejętności, nowych zawodów potrzebnych człowiekowi, aby odpowiednio czuć się i zachowywać. Nasi specjaliści dążą do tego, aby ludzie psychicznie chorzy mogli wrócić do społeczeństwa po pobycie w szpitalu psychiatrycznym, chcą pomóc człowiekowi, aby jak dłużej żył samodzielnie w otaczającym środowisku, a nie w szpitalu. Człowiekowi jest bardzo trudno zrobić pierwszy krok i przyznać, że jest psychicznie chory lub ktoś z członków rodziny ma kłopoty. Z takimi problemami zawsze można zwrócić się do nas” – zaznaczyła Rūta Lukošaitytė .

W sadzeniu drzewek uczestniczyli także organizatorzy akcji „Darom”.

„Ogólnokrajowa akcja sprzątania wystartuje w sobotę, 22 kwietnia o godz.10.00. W tym roku główny nacisk kładziemy na sprzątanie stu gór zamkowych na terenie całego kraju, gdzie 6 lipca, w Dniu Państwowości Litwy, odbędą się uroczystości” – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Kristina Baranovaitė, kierowniczka akcji.

W ubiegłym roku w wiosennym sprzątaniu wzięło udział 260 tys. osób, zebrano 3 tys. ton śmieci. W ciągu dziewięciu lat w akcji uczestniczyło 1 361 000 osób, zebrano około 40 tys. ton odpadów.

Hasło tegorocznej akcji brzmi: „Darom. Gamta tau padėkos” („Działajmy. Przyroda ci się odwdzięczy”).

W akcji uczestniczą wszystkie samorządy Litwy. W Wilnie wiosenne sprzątanie odbędzie w 48 miejscach. Będą sprzątane parki, lasy, nadbrzeża Wilii i wiele innych miejsc użytku publicznego. Pełną listę miejsc można znaleźć na stronie internetowej samorządu stołecznego w rubryce „Aplinkosauga”.

