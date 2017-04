Agata Dorodko (rejon solecznicki)

„Obecnie uczę się w Gimnazjum w Ejszyszkach w III G/b.

W 2015 r. ukończyłam Szkołę Muzyczną w Ejszyszkach w klasie gry na fortepianie.

W czasie wolnym gram na pianinie, śpiewam, układam własne piosenki i melodie, Często biorę udział w różnych festiwalach i konkursach piosenkarskich.

Lubię także recytować wiersze, niejednokrotnie byłam laureatką i osobą wyróżnioną podczas Konkursu Recytatorskiego »KRESY«. Nieraz coś szkicuję.

Uwielbiam pozować do zdjęć i sama wykonywać zdjęcia artystyczne.

W przyszłości chciałabym studiować aktorstwo muzyczne w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelworowicza w Warszawie.

Podziwiam wszystko, co jest piękne i co ma sens. Bardzo chciałabym wziąć udział w konkursie „Dziewczyna »Kuriera Wileńskiego« – Miss Polka Litwy 2017”.

Chcę wypróbować własne siły”.

Sabina Stundytė (Wilno)

„Skończyłam Gimnazjum »Minties«, następnie prawo na Uniwersytecie im. Michała Romera. Obecnie jestem studentką Uniwersytetu Wileńskiego.

Myślę, że ten konkurs — przede wszystkim — to jakieś doświadczenie, poznanie nowych ludzi, szansa na samorealizację”.

Justyna Borkowska (rejon wileński)

„Jestem studentką 3. roku kosmetologii. Od dzieciństwa interesowałam się tym, co jest piękne. Więc postanowiłam wybrać taki kierunek studiów, za pomocą którego mogę dbać o zdrowie i wygląd zewnętrzny innych osób. Co dotyczy przyszłości, to mam wielkie plany, do których będę dążyła”.

Karolina Surgiewicz (Wilno)

„Skończyłam Gimnazjum im. Jana Pawła II, następnie »Vilniaus kolegija«. Teraz pracuję jako administrator w restauracji. Mam ogromną chęć uczestniczenia w tym konkursie, ponieważ chciałabym sprawdzić się w nowej dziedzinie.

Myślę, że ten konkurs podaruje mi nowe doświadczenia, które pomogą bardziej uwierzyć we własne siły”.

