Samorząd odwiedzili wieloletni partnerzy z Suwałk

13 kwietnia mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść wspólnie z wice mer Teresą Dziemieszko spotkała się z długoletnimi partnerami współpracy z Samorządem Rejonu Wileńskiego wójtem gminy Suwałki (Polska) Tadeuszem Chołko i przedstawicielem administracji Dariuszem Saweliew.

Uczestnicy spotkania podzielili się swoimi ostatnimi osiągnięciami, pocieszyli się wspólnie realizowanymi projektami i omówili możliwości dalszej ścisłej i pięknej współpracy. Samorząd Rejonu Wileńskiego z Gminą Suwałki współpracuje od 2011 roku. Urzędy ściśle współpracują w dziedzinach edukacji, gospodarki, kultury i sportu.

Delegacja podczas swojego pobytu odwiedziła zorganizowaną przez Wydział Ochrony Praw Dzieci wielkanocną wystawę rękodzieła dzieci „Wielkanocna radość w małym serduszku“. Autorzy wystawy – to 3-8 latkowie z rodzin opiekunów lub żyjący w rodzinach ryzyka socjalnego i o niskich dochodach.

Zapraszamy wszystkich gości Samorządu do odwiedzenia wystawy, która na parterze gmachu Samorządu Rejonu Wileńskiego potrwa do 30 kwietnia br.

