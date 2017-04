Uwaga dla 325 tys. podatników: upływa termin składania deklaracji

Państwowa Inspekcja Podatkowa (PIP) przypomina, że 2 maja mija termin składania zeznań podatkowych i majątkowych za ubiegły rok. Obowiązkiem tym objętych jest około 1,2 mln obywateli. Zeznania podatkowe złożyło już 802 tys. mieszkańców. Tymczasem około 325 tys. podatników jeszcze się nie rozliczyło ze swoich dochodów za 2016 rok. Jak informuje PIP, 176 tys. osób, które nie zwlekały z rozliczeniem, już odzyskało nadpłaty podatkowe za 2016 rok.

Zeznania podatkowe muszą złożyć osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, pracują w sektorze publicznym, politycy oraz członkowie ich rodzin, rolnicy, osoby, które w 2016 roku sprzedały nieruchomości, jak również, które chciałyby skorzystać z ulg podatkowych i odzyskać nadwyżki podatkowe z tytułu płaconych w 2016 roku składek na ubezpieczenia na życie, odsetek za pożyczkę na budowę lub kupno mieszkania. Zadeklarować należy także prezenty, których wartość przekracza 2 500 euro.

Jak powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” rzeczniczka prasowa PIP Julija Balsė, urząd podatkowy ostatnio wiele uwagi udziela w sprawie deklaracji dochodów za wynajem mieszkania.

― Coraz więcej osób nie toleruje ukrywania przed państwem swoich dochodów i sumiennie płaci wszystkie podatki. W przypadku podatku od dochodu za wynajem mieszkania można to zrobić nabywając zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub w samej już deklaracji za ubiegły rok wskazując otrzymaną z wynajem sumę. Jeżeli mieszkanie jest wynajmowane bez posiadania zaświadczenia o działalności gospodarczej, osoba zainteresowana ma nie tylko wskazać w zeznaniu wysokość otrzymanych dochodów, ale też obliczyć i zapłacić podatek w wielkości 15 procent od otrzymanej sumy ― powiedziała Balsė.

W ciągu trzech miesięcy tego roku inspektorzy podatkowi przeprowadzili rozmowy z 60 właścicielami mieszkań w Wilnie, podejrzewając, że ci ukrywają swoje dochody za wynajem mieszkań. 30 procent właścicieli przyznało, że wynajmowało mieszkanie, jednak nie zadeklarowało dochodów. Po rozmowach wypełnili oni zeznania i zapłacili ogółem ok. 9 tys. euro podatku dochodowego od osób fizycznych (lit. GPM).

Jak zaznaczyła rozmówczyni, sami mieszkańcy coraz aktywniej informują inspekcję, jeżeli mają podejrzenia co do możliwych naruszeń podatkowych. Jedynie w tym roku w Wilnie otrzymano już 45 powiadomień o możliwie niezapłaconych podatkach z dochodów za wynajem mieszkania. Jest to o 2,5 raza więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przedstawicielka PIP podkreśliła, że niesumiennym podatnikom grożą grzywny. Jeżeli podczas sprawdzenia administrator podatkowy wyjaśni, że podatnik wypełniając zeznanie nie zapłacił poszczególnego podatku lub bezpodstawnie zastosował niższą taryfę podatkową, grozi mu grzywna w wysokości 10-50 procent od niespłaconej sumy.

PIP przypomina również, aby mieszkańcy pamiętali o deklarowaniu posiadanego za granicą majątku lub zarobionych tam pieniędzy.

― Obowiązek ten dotyczy tylko stałych mieszkańców Litwy, a nie emigrantów, którzy płacą podatki dla państwa, w którym mieszkają i pracują. Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie wspólnego systemu zeznań podatkowych PIP otrzymuje informację od administratorów podatkowych państw wspólnoty o dochodach pieniężnych i majątku stałych mieszkańców Litwy za granicą. Całą informację o zagranicznych dochodach naszych mieszkańców za ubiegły rok otrzymamy we wrześniu. Mamy więc nadzieję, że wiedząc ten fakt obywatele będą bardziej uważnie wypełniać kwestionariusze ― powiedziała rzeczniczka prasowa PIP.

Julija Balsė zaznaczyła również, że stali mieszkańcy Litwy mają obowiązek o poinformowaniu urzędu podatkowego o założonych w latach 2015-2016 zagranicznych kontach bankowych, jeżeli roczny obrót jednego konta wynosi ponad 15 tys. euro.

― Większość mieszkańców posiada za granicą konta, aby korzystać z nich podczas płacenia za jakieś przysyłane towary, takie jak kosmetyki czy akcesoria do smartfonów. Zwykle są to drobne konta, więc większość obywateli nie musi zajmować się ich deklarowaniem. Jeżeli jednak komuś potrzebna jest konsultacja specjalisty w sprawie podatków, można wszystko wyjaśnić dzwoniąc pod nr 1881 lub 8 5 255 3190 ― tłumaczyła Balsė.

W ubiegłym roku dochody zagranicą zadeklarowało ok. 43 tys. stałych mieszkańców naszego kraju. Suma zadeklarowanych w ten sposób dochodów wyniosła ponad 787 mln euro. Najwięcej dochodów stali mieszkańcy otrzymali z Norwegii ― 291 mln euro, Wielkiej Brytanii ― 121 mln euro i Niemiec ― 44 mln euro. Przedstawicielka PIP zaznaczyła, że nasi mieszkańcy otrzymują sporo dochodów również w krajach egzotycznych, takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny, Republika Afryki Południowej, Meksyk, Singapur czy Japonia.

PIP przypomina także, że razem z zeznaniem podatkowym można złożyć wniosek o przekazanie 2 proc. podatku dochodowego na cele dobroczynne. Uczyniło to już ponad 451 tys. osób. Podatnicy mogą wesprzeć organizacje społeczne, fundacje oraz inne organizacje dobroczynne, przeznaczając na ten cel 2 proc. podatku dochodowego, mogą też przeznaczyć 1 proc. na wsparcie partii politycznych.

Wypełnione zeznanie można osobiście złożyć w urzędzie podatkowym lub drogą internetową poprzez system Elektroninė deklaravimo sistema (EDS), albo za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej dla smartfonów, która dostępna jest na stronie internetowej systemu e.vmi. Mieszkańcy okręgu wileńskiego mogą złożyć zeznania podatkowe również w siedzibie PIP przy ul. Ulonų 2 w Wilnie.

