Francja wybiera

We Francji wybory, w których w szranki w drugiej turze staje zadłużona u Rosjan i otwarcie antyeuropejska Marine Le Pen przeciw Emmanuelowi Macronowi, który jest antyeuropejski skrycie. Prywatnie obrzydliwy, bo rozbił rodzinę swojej starszej o 24 lata nauczycielki, obecnie żony, co może niektórym przywodzić na myśl pytanie, czy Francja jest jeszcze tą przysłowiową najstarszą córą Kościoła, czy może staje się córą Koryntu.

Dorzucając do kotła, Emmanuel Macron oświadczył, że zostawszy prezydentem, dokona politycznego i gospodarczego ataku na Polskę poprzez sankcje za to, że Polska jakoby „naruszyła wszystkie zasady UE”. Owym naruszeniem ma być fakt, iż Whirpool przenosi zakłady z francuskiego Amiens do Łodzi. Zapewne warto by zapytać rodzimych liberałów, w jaki sposób korzystanie firmy Whirpool z europejskich zasad o swobodzie przepływu kapitału, towarów i osób, może być naruszeniem tychże europejskich zasad. Skoro potrafią utrzymywać, że branie pieniędzy od grupy kapitałowej jest w istocie niebraniem pieniędzy od grupy kapitałowej, to może i to jakoś wyjaśnią? A Macron to wszak też liberał, powinni rozumieć jego „logikę”.

Francji żal. Wybiera między dżumą i cholerą, a uderzy to w Europę.

