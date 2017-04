22 kwietnia, mieszkańcy rejonu wileńskiego, połączywszy wspólne siły i nie bojąc się wietrznej pogody, postanowili uporządkować ponad 100 przestrzeni publicznych rejonu wileńskiego.



W tym roku w akcji „Darom 2017“ wzięło udział ponad 1 100 mieszkańców rejonu wileńskiego, których wysiłkiem zebrano około 13 ton odpadów bytowych (w tym również odpady zebrane podczas akcji „Kwiecień – miesiąc czystości“). Planuje się również wywieźć około 3 ton odpadów wielkogabarytowych i około 2 ton zużytych opon. W akcji „Darom 2017“ aktywnie uczestniczyły wspólnoty gmin, instytucji oświatowych, wspólnot y ogrodowe, przedsiębiorstwa itd. Do akcji czystości włączyły się również poszczególni mieszkańcy, którzy porządkowali lasy i zebrane odpady dostarczyli do punktów zbiórki odpadów, z których tego samego dnia odpady bytowe zostały wywiezione.

Porządkujący przestrzenie publiczne mieszkańcy zauważają, że zmniejsza się ilość odpadów bytowych, ale nadal często w niedozwolony sposób pozbawia się starych opon, pozostawiając je na poboczach lub w lasach i w oddalonych miejscach. Przypominamy, że stare i nieużywane opony można przekazać do miejsc zbiórki odpadów wielkogabarytowych (więcej informacji na www.vaatc.lt).

Podczas 10-ej jubileuszowej powszechnej akcji porządkowania środowiska „Darom 2017“ zostały uporządkowane przestrzenie publiczne gmin rejonu wileńskiego: pobocza dróg, brzegi rzek, wspólne przestrzenie, lasy, parki, tereny rekreacyjne, tereny wokół szkół i instytucji kultury.

W piątek, 21 kwietnia, mejszagolanka, starosta sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė wraz ze społecznością Gimnazjum Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda w Mejszagole sprzątała środowisko wokół kopca w Mejszagole. W sobotę podczas akcji „Darom 2017“ posłanka na Sejm wraz ze wspólnotą Centrum Rzemiosł Tradycyjnych porządkowali środowisko wokół Dworu Houwaltów w Mejszagole.

Dziękujmy i cieszymy się obywatelskością mieszkańców rejonu i zdolnościami, by zatroszczyć się, upiększyć i uwolnić swoje otoczenie od śmieci.

Zapraszamy do naśladowania przykładu uczestników akcji porządkowania środowiska, aby utrzymać czyste środowisko nie tylko podczas akcji „Darom 2017“, ale przez cały rok.

