Tadeusz Konwicki patronem Gimnazjum w Bujwidzach

Gimnazjum w Bujwidzach w rejonie wileńskim będzie nosiło imię Tadeusza Konwickiego – pochodzącego z Wilna polskiego pisarza i reżysera.



W czwartek radni samorządu rejonu wileńskiego podjęli uchwałę o nadaniu dla gimnazjum w Bujwidzach imienia Tadeusza Konwickiego.

Imieniem Tadeusza Konwickiego została niedawno nazwana również ulica w gminie Zujuny.

Tadeusz Konwicki urodził się w 1926 roku w Nowej Wilejce, zmarł 7 stycznia 2015 roku w Warszawie. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką (m. in.: Sennik współczesny, Kompleks polski, Mała Apokalipsa) i filmową – był reżyserem (m. in. Ostatni dzień lata, Salto, Dolina Issy czy Lawa) i scenarzystą (m. in.: Matka Joanna od Aniołów, Faraon) wielu nagradzanych filmów.

Konwicki opisał Bujwidze w powieści „Bohiń”. Zapytany w jednym z wywiadów, jakie miejsca z młodości zapisały się j w jego pamięci, odpowiedział, że „szczególnie wspominam podwileńskie miasteczko Bujwidze”. Powiedział, że pamięta tę miejscowość „mam w niej jakąś, może nawet nie dalszą, rodzinę”. W pewnym czasie kontakt z pisarzem nawiązała dyrektorka miejscowej polskiej szkoły.

