W Wilnie będzie polska tabliczka z nazwą ulicy Ostrobramskiej?

Podczas ostatniego posiedzenia Polskiej Frakcji Związku Wolności Litwy postanowiono zwrócić się do samorządu wileńskiego z inicjatywą odsłonięcia kolejnej, dekoracyjnej tabliczki w języku polskim.



Przedstawiciele frakcji dążą, aby przy ulicy Ašros vartų pojawiła się dekoracyjna tabliczka z napisem ul. Ostrobramska. Odpowiednie podanie w tej sprawie frakcja już złożyła do mera stolicy Remigijusa Šimašiusa i dyrektor administracji samorządu miasta Wilna Almy Vaitkunskienė.

„Ostra Brama historycznie jest znana jako święte miejsce dla narodu polskiego i ma wyjątkowe znaczenie. Corocznie to miejsce odwiedzają dziesiątki tysięcy turystów i pielgrzymów z Polski (…). Dążąc do pielęgnowania tolerancji narodowej i wyjątkowej kulturowej różnorodności Wilna, prosimy o odsłonięcie przy ulicy Ašros vartų tabliczki dekoracyjnej z polskim napisem ul. Ostrobramska” – czytamy w podaniu napisanym przez Polską Frakcję Związku Wolności Litwy.

Przed tygodniem przy ul. Olandų odsłonięto tabliczkę z nazwą ulicy w języku holenderskim – Holland straat. Jest to dziesiąta z kolei dekoracyjna tabliczka w Wilnie z nazwą ulicy w języku innym niż litewski.

W ubiegłym roku jako pierwsza, przy ulicy Islandijos, została zawieszona tabliczka w języku islandzkim. Miał to być ukłon w kierunku Islandii, pierwszego państwa, które uznało niepodległość Litwy. Potem odsłonięte zostały tabliczki w językach: angielskim – przy placu Vašingtono, rosyjskim – przy ul. Rusų, tatarskim – przy ul. Totorių, jidysz i hebrajskim – przy ul. Žydų, niemieckim – przy ul. Vokiečių, karaimskim – przy ul. Karaimų, łotewskim – przy ul. Latvių oraz polskim – przy ul. Varšuvos.

Jesienią ubiegłego roku sprawa dwujęzycznych tablic została podana do sądu przez przedstawicielkę rządu w okręgu wileńskim, Vildę Vaičiūnienė. Przedtem przedstawicielka rządu poprosiła samorząd o usunięcie tablic. Mer Wilna Remigijus Šimašius zapewnił wówczas, że symboliczne tablice z dwujęzycznymi napisami nie znikną, a pojawi się ich jeszcze więcej. Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny w ubiegłym tygodniu odrzucił żądanie usunięcia tablic z wielojęzycznymi nazwami ulic w stolicy.

