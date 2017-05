W konkursie „Czy znam historię Polski?” wzięło w tym roku udział 34 uczestników. Najlepsi okazali się uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II. Sebastian Salwiński zdobył aż 57,5 z 60 możliwych punktów. Na drugim miejscu pod względem znajomości historii Polski znaleźli się uczniowie z Gimnazjum w Ejszyszkach a na trzecim – z „Mickiewiczówki”.



– Konkurs na pewno nie należy do łatwych. Zakres pytań obejmował w zasadzie całą historię Polski, począwszy od czasów Mieszka I aż po pytanie, kto jest obecnie premierem. Były też pytania dotyczące Wileńszczyzny, a także te związane z głównym tematem, czyli postacią Józefa Piłsudskiego – mówiła po zakończeniu testu Katarzyna Wołejko, uczennica Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, która również znalazła się w gronie laureatów.

Katarzyna nie ma wątpliwości, że warto w takich konkursach uczestniczyć, bo to jedna z niewielu okazji do powtórzenia historii Polski, której, jak mówi, jest bardzo mało w programie nauczania.

– Dla mnie przygotowania do konkursu to była w zasadzie powtórka. Miałam niedawno egzamin z historii Polski związany z tym, że ubiegałam się o stypendium Rządu Polskiego. Mam bardzo dobrze sprecyzowane plany na przyszłość, zamierzam studiować dziedzictwo kultury materialnej, czyli historię kultury na Uniwersytecie Wrocławskim, więc wiedza zdobyta podczas przygotowań do konkursu na pewno mi się jeszcze przyda – opowiada o przygotowaniach do konkursu.

Karolina Sawko, uczennica 11 klasy z Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki z Podbrzezia, także uważa, że w teście trzeba się było wykazać solidną wiedzą.

– Test określiłabym jako raczej trudny, choć zdarzały się w nim i łatwe pytania. Nie mamy historii Polski w szkole, więc łatwiej mi było odpowiadać na pytania dotyczące Rzeczpospolitej Obojga Narodów, niż te z historii najnowszej. Wiem, gdzie mogłam popełnić błędy, więc gdy wrócę do domu, postaram się znaleźć dodatkowe informacje. Jestem w 11 klasie, ale na pewno będę zdawać historię na maturze, wiec ten czas poświęcony na naukę do konkursu na pewno nie jest zmarnowany – opowiada.

Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, podkreśla, że konkurs ma na celu przede wszystkim popularyzowanie historii Polski, która w szkołach na Litwie może być nauczana jedynie w ramach zajęć dodatkowych.

– Zwykle jest to jednak tylko jedna godzina w tygodniu. To, czy takie kółko jest czy też nie, zależy od dyrekcji i nauczyciela. My możemy tylko rekomendować takie zajęcia i nieraz to robiliśmy. Na początku nowego roku szkolnego na pewno taka rekomendacja będzie ponowiona, ponieważ historia Polski powinna mieć swoje miejsce w każdej polskiej szkole. Oczywiście, w kierunku wychowania patriotycznego mamy dużo do zrobienia. Nie chodzi tylko o starsze klasy, gimnazja. Wartości patriotyczne najłatwiej jest wpajać w szkole początkowej, nie możemy o nich zapominać. Nie można też zapominać o rodzinach dzieci, które również powinny być objęte oddziaływaniem szkoły – podkreślał w rozmowie z Kurierem Wileńskim prezes „Macierzy Szkolnej”.

Józef Kwiatkowski przyznaje, że dokształcania w zakresie historii Polski potrzebują nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele.

– Historyków może nie brakuje nam tak bardzo, jak klas początkowych, ale ilość to jeszcze nie wszystko. Wśród nauczycieli historii są oczywiście absolwenci polskich szkół, ale także szkół rosyjskich czy litewskich. Oczywiście, jeżeli kończą studia na Litwie w języku litewskim, pojawiają się problemy z językiem, z terminologią w ramach przedmiotu. Pojawia się także konieczność uzupełniania wiadomości z zakresu historii Polski. Jako „Macierz Szkolna” doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że dokształcane jest konieczne i proponujemy różne formy szkoleń, nie tylko na Litwie, ale także w Polsce – podkreśla prezes stowarzyszenia.

Konkurs jest więc jednym z wydarzeń, które mogłyby znacznie zwiększyć zainteresowanie polską historią i zmobilizować nauczycieli do poszukiwania materiałów. Oczywiście, jak w każdym konkursie ważny jest nie tylko udział, ale także nagroda.

– Laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie. Mamy nadzieję, że nie będzie to jednak koniec nagród. Chcielibyśmy, by zwycięzcy konkursu mogli wyjechać latem do Polski, dziś jednak jeszcze nie wiemy, czy otrzymamy na to fundusze, stąd nie składamy konkretnych obietnic. Jestem jednak przekonany, że pieniądze się znajdą i wysiłek uczestników konkursu i nauczycieli, którzy ich przygotowywali zostanie nagrodzony – przekonuje Józef Kwiatkowski.

WYNIKI KONKURSU: „CZY ZNAM HISTORIĘ POLSKI?” 2017



1.Sebastian Salwiński – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie – 57,5 pkt

2.Daniel Masalski – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie – 54 pkt

3.Saulius Andrukonis – Gimnazjum w Ejszyszkach – 51,5 pkt

4.Karina Chmielewska – Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Wilnie – 50,5 pkt

5. Donat Jurewicz – Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie – 48,5 pkt

6. Daniel Bogdziewicz – Gimnazjum w Ejszyszkach – 48 pkt

7. Karolina Kliukaite-Limanowska – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie – 47 pkt

8. Karolina Bogdziewicz – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach – 46,5 pkt

9. Katarzyna Wołejko – Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie – 43 pkt

10. Juliana Wedricka – Gimnazjum im. ks. J. Obremskiego w Mejszagole – 42,5 pkt

11.Augustyn Dubickij – Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach – 42,5 pkt

W konkursie wzięło udział 34 uczniów. Prace sprawdzała komisja w składzie: prezes „Macierzy Szkolnej” Józef Kwiatkowski, emerytowany nauczyciel historii Roman Lachowicz, nauczycielka historii Reda Kazimierowicz.

