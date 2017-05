Karolina Łokutijewska (rejon wileński)

„Nazywam się Karolina Łokutijewska. W 2015 roku ukończyłam Gimnazjum w Ławaryszkach oraz Wileńską Szkołę Muzyczną w Nowej Wilejce. Obecnie studiuję na Uniwersytecie Wileńskim na Wydziale Filologicznym. Mój kierunek studiów to filologia francuska i angielska.

Jednym z moich ulubionych zajęć jest uprawianie sportu: jazda na rowerze, bieg, gimnastyka. Jestem miłośniczką literatury, więc wiele czasu poświęcam książkom. Najbardziej interesuję się literaturą psychologiczną, przygodową oraz o zdrowym stylu życia.

Od kilku lat zajmuję się stylizacją paznokci. Manicure – to kolejna moja pasja”.



Donata Polejko (Wilno)

„Jestem uczennicą Gimnazjum im. Władysława Syrokomli. Uczęszczam do zespołu »Wilenka«. Lubię podróże małe i duże”.

Agnieszka Macijewska (Wilno)

„Mam na imię Agnieszka i mam 19 lat. Mój wzrost wynosi 173 cm — i chociaż mam dość niski jak na modelkę — to byłam nią około 3 lat w agencji „Ruta model managament”. Obecnie uczę się na fryzjerkę. Ale po ukończeniu nauki myślę zmienić swój zawód i wstąpić do policji (to jest marzenie z mojego dzieciństwa, bez którego myślałam, że da się żyć). Dość trudno coś mi pisać o sobie, ponieważ bardzo nie lubię opowiadać o swoim życiu. Ale jestem bardzo koleżeńska i zawsze uśmiechnięta”.

Agata Dorodko (rejon solecznicki)

„Obecnie uczę się w Gimnazjum w Ejszyszkach.

W 2015 r. ukończyłam Szkołę Muzyczną w Ejszyszkach w klasie gry na fortepianie.

Gram na pianinie, śpiewam, układam własne piosenki i melodie. Biorę udział w różnych festiwalach i konkursach piosenkarskich oraz recytatorskich.

Uwielbiam pozować do zdjęć i sama wykonywać zdjęcia artystyczne.

W przyszłości chciałabym studiować aktorstwo muzyczne.

Podziwiam wszystko, co jest piękne i co ma sens.

Sabina Stundytė (Wilno)

„Skończyłam Gimnazjum »Minties«, następnie prawo na Uniwersytecie im. Michała Romera. Obecnie jestem studentką Uniwersytetu Wileńskiego.

Myślę, że ten konkurs — przede wszystkim — to jakieś doświadczenie, poznanie nowych ludzi, szansa na samorealizację”.

Justyna Borkowska (rejon wileński)

„Jestem studentką 3. roku kosmetologii. Od dzieciństwa interesowałam się tym, co jest piękne. Więc postanowiłam wybrać taki kierunek studiów, za pomocą którego mogę dbać o zdrowie i wygląd zewnętrzny innych osób. Co dotyczy przyszłości, to mam wielkie plany, do których będę dążyła”.

Karolina Surgiewicz (Wilno)

„Skończyłam Gimnazjum im. Jana Pawła II, następnie »Vilniaus kolegija«. Teraz pracuję jako administrator w restauracji. Mam ogromną chęć uczestniczenia w tym konkursie, ponieważ chciałabym sprawdzić się w nowej dziedzinie.

Myślę, że ten konkurs podaruje mi nowe doświadczenia, które pomogą bardziej uwierzyć we własne siły”.

Dodaj do ulubionych: Lubię Wczytywanie...