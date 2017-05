Jaka szkoła jest najlepsza?

Czasopismo „Reitingai” publikuje swoje statystyki dotyczące zestawienia szkół na Litwie wiosną, w czasie, gdy wielu rodziców zastanawia się nad tym, do jakiej szkoły wysłać swoje dziecko. Na pewno dla tych, którzy chcą, żeby ich dzieci miały jak najlepszą przyszłość, ważne jest miejsce w tabeli. Jednak – czy warto wybierać szkołę, kierując się rankingiem?

Dobra szkoła to taka, w której uczeń ma największe możliwości rozwijania swoich zdolności, a dzieci są bardzo różne, dlatego nie dla każdego ta sama szkoła okaże się najlepszą. Nie zawsze będzie to ta, która znajduje się w czołówce. Nie wszystkie dzieci są przecież tak samo zdolne. Nie wszystkie tak samo dobrze znoszą stres i konkurencję. Dobrze pamiętać również o tym, że o wynikach uczniów w najlepszych szkołach decydują w znacznej mierze płatne zajęcia dodatkowe i korepetycje. Oczywiście w takim wypadku rodzice muszą mieć i czas i pieniądze… Nie wystarczy więc jedynie oddanie dziecka do „dobrej szkoły”.

No i jeszcze pytanie pojawiające się często na Wileńszczyźnie – szkoła polska czy litewska? Co roku nie brakuje Polaków, którzy chcą uszczęśliwić swoje dzieci, wysyłając je do litewskiej szkoły, po której „będzie im łatwiej”. Niektórzy przynajmniej dbają o to, by ich dziecko nauczyło się wcześniej języka, ale są też tacy, którzy uważają, że to szkoła powinna wszystkiego nauczyć. Tymczasem, nie ma chyba większego szkolnego nieszczęścia niż dziecko, które w pierwszej klasie nie zna dobrze języka, w którym zaczyna naukę. Niestety – zaległości z klas początkowych nie da się nadrobić i zamiast „łatwiejszej przyszłości” mamy porażkę przy starcie.

Może więc warto na wybór szkoły patrzeć trochę tak, jak na wybór nowych butów… Nie szukać najlepszej, ale najbardziej odpowiedniej dla konkretnego dziecka, w której będzie ono mogło być sobą i powoli dorastać do wymarzonego przez rodziców sukcesu.

