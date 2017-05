Nowości w komunikacji wileńskiej

Władze stołeczne planują, żeby od lipca staniały długoterminowe bilety na transport miejski. Kolejną nowością mają być tzw. bilety kombinowane „parkuj i jedź”. Nowy pomysł stołecznych władz powinna jeszcze zatwierdzić rada miasta Wilno.

„Od lipca pasażerowie transportu publicznego będą mieli większy wybór biletów. Będą mogli nabyć 5-dniowe bilety za 12 euro oraz roczny za 275 euro. Kupując roczny bilet, będzie można zaoszczędzić 10 procent, czyli 40 euro w porównaniu do zakupu biletów co miesiąc. Roczne bilety na transport publiczny są popularne wśród firm. Dosyć często szefowie kupują je jako zachętę dla swoich pracowników. Obecnie pracownicy około 400 firm jeżdżą właśnie na takich biletach, za które płacą ich szefowie” – powiedziała Modesta Gusarovienė, dyrektorka spółki samorządowej Susisiekimo paslaugos.

Susisiekimo paslaugos planuje również zmiany w cenach biletów za przejazdy. 30-minutowy przejazd ma kosztować 65 centów (obecnie 64 – od aut.), godzinna jazda – 90 centów (94). Cena biletu miesięcznego nie ulegnie zmianie – nadal ma kosztować 29 euro.

Spółka samorządowa Susisiekimo paslaugos ma jeszcze jedną propozycję – tzw. bilety kombinowane „parkuj i jedź”. Kierowcy, którzy zaparkują swoje auta bezpłatnie na specjalnym parkingu w zamian będą mogli nabyć za 2 euro całodobowy bilet na przejazd komunikacją miejską. Bilet można byłoby kupić bezpośrednio na parkingu.

„Na razie przewiduje się, że będą trzy specjalne parkingi: pierwszy przy ulicy Ukmergės, obok centrum handlowego „Senukai”, drugi na Zwierzyńcu przy ulicy Sėlių obok trolejbusowego ronda, a trzeci przy arenie „Siemens“. Takie miejsca do parkowania mają powstać w tym roku, z końcem czerwca. Prawdopodobnie z tych parkingów będą korzystały przede wszystkim osoby, które mieszkają na obrzeżach Wilna, dla których podróż samochodem odbywa się na trasie dom-praca-dom. Dzięki takim

parkingom będą mogli zaoszczędzić. Nieprzypadkowo też wybieraliśmy miejsca na parkingi. Ze wskazanych miejsc jeździ najwięcej transportu publicznego, więc można będzie dojechać prawie wszędzie. Jak będzie działała ta inicjatywa, zobaczymy w październiku, jeśli spełni nasze oczekiwania, to w przyszłości ma powstać co najmniej 20 takich parkingów” – zaznaczyła Modesta Gusarovienė.

Inicjatywa ma się przyczynić do popularyzacji komunikacji miejskiej.

„Dzięki takim parkingom ludzie będą mogli nie tylko zaoszczędzić, ale też zmniejszą się korki i do celu będzie można dostać się szybciej. Takie miejsca do parkowania są już prawie we wszystkich miastach Europy” – podkreśliła Modesta Gusarovienė.

PARKUJ I JEDŹ

System „park&ride” („parkuj i jedź”) polega na zostawianiu samochodów na specjalnych parkingach i przesiadaniu się do transport miejskiego. Z parkingów za darmo mogą korzystać osoby z ważnym biletem, który można będzie nabyć za 2 euro.

