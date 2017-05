Potrójne święto „Ruszczycówki” w Rudominie

17 maja społeczność Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie obchodziła potrójne święto: 10-lecie otrzymania statusu gimnazjum, 15. rocznicę nadania imienia szkole oraz 80-lecie założenia szkoły. Rudomińska szkoła wniosła spory wkład w historię Ziemi Wileńskiej.

Obchody rozpoczęły się w miejscowym kościele pw. Matki Bożej Dobrej Rady. Ksiądz proboszcz Wiktor Bogdziewicz odprawił Mszę św. w intencji całej społeczności gimnazjalnej.

Po nabożeństwie nastąpił uroczysty przemarsz ulicami Rudomina do gmachu „Ruszczycówki”, gdzie na wszystkich czekał świąteczny koncert, przygotowany przez społeczność gimnazjalną.

Zebranym przybliżono początki i historię szkoły, dzielono się wspomnieniami i planami na przyszłość. Jak przystało na uroczystość jubileuszową, nie zabrakło też przemówień i życzeń gości.

Składając życzenia społeczności gimnazjum wicemer rejonu wileńskiego Robert Komarowski powiedział, że ta placówka szkolna już 80 lat kształci aktywną i żądną wiedzy społeczność. „Nie ma nic lepszego, niż wychowanie dobrego człowieka, a to znaczy i całego pokolenia. Życzę dla gimnazjum dalszego rozwoju i żeby nadal panowała tu zgoda. Niechaj wasza szkoła nadal pozostaje placówką rejonu wileńskiego, pomyślnie łączącą kulturę, sztukę i naukę” – mówił wicemer. Przekazał dla społeczności życzenia od mer rejonu wileńskiego Marii Rekść i wręczył list gratulacyjny mer rejonu dla dyrektor placówki Żanety Jankowskiej, dziękując gronu pedagogicznemu i całej szkolnej społeczności za ich trud włożony w rozwój placówki i kształtowanie umysłów młodych pokoleń.

Udział w święcie wziął też wnuk patrona rudomińskiego gimnazjum – Ferdynand Ruszczyc z synem Edwardem. Podziękował za zaproszenie na jubileusz. Opowiedział o pielęgnowanych w jego rodzinie tradycjach, a także o swoim dziadku – znanym malarzu Ferdynandzie Ruszczycu, który w 2002 roku został obrany na patrona szkoły w podwileńskim Rudominie.

Wnuk malarza powiedział, że oddanie się ulubionej działalności przyniosło dla jego dziadka wszystko to, co uważał za najważniejsze. Dlatego życzył wszystkim, a szczególnie uczniom, by dążyli ku temu, ku czemu lgną ich serca.

Na uroczystość przybyli także: poseł na Sejm RL Jarosław Narkiewicz, pomocnica posła na Sejm RL Czesława Olszewskiego Anna Ancewicz, radne samorządu rejonu wileńskiego Renata Sobieska-Monkiewicz i Mirosława Klim, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski.

Na jubileusz do Rudomina przyjechali też przyjaciele gimnazjum z Polski i Białorusi – z Cieszyna i Wołożyna.

