Piosenka polska zabrzmiała po raz osiemnasty

Festiwal Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej na Litwie wkroczył w swój wiek dorosły. Wczoraj, 24 maja odbyła się 18. edycja tego popularnego wydarzenia.



Konkurs zainicjowany przez Włodzimierza Saszenkę początkowo odbywał się w Rudziszkach w rejonie trockim, następnie rozrósł się i przeniósł na scenę Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Co roku w święcie piosenki polskiej biorą udział młodzi artyści z różnych zakątków Wileńszczyzny: ze szkół polskich z rejonu solecznickiego, trockiego, święciańskiego, wileńskiego oraz miasta Wilna. Tradycyjnie organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

„Jako miłośnicy piosenki na pewno posiadacie wrażliwość na piękno, słowo, wrażliwość na muzykę. Życzę, żebyście śpiewali nie tylko głosem, ale też otwartym sercem i duszą” – przywitał uczestników festiwalu Józef Kwiatkowski, prezes „Macierzy Szkolnej”.

Do tegorocznego finału przystąpiło 63 wykonawców w 5 kategoriach wiekowych: soliści do lat 8, od 8 do 11 lat, od 11 do 13 lat, od 13 do 16 lat oraz do lat 18. Swoje występy wykonawcy zadedykowali ukochanym Mamom z okazji obchodzonego 26 maja polskiego Dnia Matki.

Występy młodych artystów oceniało szanowne jury, w składzie: przewodnicząca komisji Barbara Kolago, muzyk, kompozytorka, dziennikarka, członkini Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu i jej sekretarz, a także doc. dr Asta Rauduvaitė, kierowniczka katedry muzyki na wydziale kształcenia ogólnego Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego. W komisji zajęła miejsce również osoba, która w wieku 6 lat swe pierwsze kroki stawiała na litewskich i polskich festiwalowych scenach – Ewelina Saszenko, zdobywczyni Grand Prix na Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Rudziszkach. Dziś jest znaną piosenkarką jazzową i popową, która reprezentowała Litwę na 56. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2011 r.

Komisja oceniająca prezentacje miała niełatwe zadanie, ponieważ nawet najmłodsi uczestnicy festiwalu reprezentowali wysoki poziom.

7-letnia Paulina Jankowska uczy się dopiero w 1 klasie Gimnazjum w Awiżeniach i choć był to jej pierwszy występ na deskach DKP w Wilnie, swą piosenkę „Cała doskonała” zaśpiewała pewnie i czysto. Po swym debiucie dziewczynka w rozmowie z Kurierem Wileńskim zdradziła, że śpiew jest jej pasją, bo lubi nucić, nie tylko słuchając piosenek na YouTubie, ale też chodzi do szkoły muzycznej. Jej pani od muzyki, Elżbieta Karpowicz, nie szczędziła pochwał.

– Pracuję z Pauliną od niedawna, ale od razu zauważyliśmy ten głos i miłość do śpiewu. To już jest nasza mała gwiazda! – mówi nauczycielka.

„Być kobietą” z wielkim polotem śpiewała 7-letnia Maria Roszczyńska z 2 klasy Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Mimo młodego wieku ma bardzo wiele zainteresowań: tańczy w szkolnym zespole „Wilenka”, uczy się w szkole muzycznej gry na fortepianie, chodzi też na balet, w ubiegłym roku zdobyła pierwsze miejsce w konkursie recytatorskim im. Adama Mickiewicza „Kresy”. Najważniejszy jest dla niej śpiew, jak przyznaje. Marzy się jej, że w przyszłości zostanie znaną piosenkarką.

– To było pierwsze doświadczenie Marii z mikrofonem – opowiada jej instruktorka, Jolanta Dekevičienė – Uważam, że udział w takim konkursie jest niezwykle ważny, ponieważ mamy dużo uzdolnionych dzieci. Występ na scenie jest dla nich motywacją do ukazania swych zdolności, do czerpania satysfakcji z tego, co robią.

Agata Masłowska ze szkoły im. Szymona Konarskiego z piosenką „Drewniane lalki” przygotowała się do udziału w koncercie pod kierownictwem pani od muzyki, Bożeny Sokolińskiej i własnej mamy, prowadzącej zespół dziecięcy „Wesołe nutki” w Rukojniach.

– Dzięki takim festiwalom dzieci zdobywają pewność siebie, mają możliwość porównania występów, mają motywację do dalszego wzrastania. Cenne są zawsze uwagi jury – mówi mama Agaty.

