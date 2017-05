Ostatni dzwonek dla maturzystów Gimnazjum im. Jana Pawła II

W szkołach Litwy odbywają się uroczystości ostatniego dzwonka dla maturzystów. 25 maja, ostatni dzwonek zabrzmiał w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

Życzenia przyszłym absolwentom pomyślnego startu w dorosłe życie składali rodzice, grono nauczycielskie oraz uczniowie pierwszych klas progimnazjum. Pierwszacy oraz uczniowie 3 klasy gimnazjalnej przygotowali uroczysty koncert. Maturzyści zaś dla uczniów 3 klasy przekazali symbol władzy – klucz szkoły. Gimnazjum ukończy w tym roku 89 maturzystów.

Wszystkich zebranych w szkolnej auli powitał Adam Błaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II. „Każdy kolejny rocznik absolwentów jest wyjątkowy i szczególny. Dzisiaj w auli zebrało się 89 wspaniałych maturzystów, bo wszyscy jesteście wspaniali. Staraliśmy się nauczyć was nie tylko teorii, matematyki oraz zasad gramatyki, uczyliśmy was arkanów sztuki, pewności siebie, poprawnego wysławiania się, szanowania wartości, które głosi chrześcijaństwo i inne religie.

Staraliśmy się wytłumaczyć, że żeby coś osiągnąć w życiu, trzeba włożyć niemało pracy. Teraz nadszedł czas na zrealizowanie swoich marzeń. Możecie wszystkiego się nauczyć, wiele w życiu zmienić. Być może los was zaniesie do najdalszych zakątków świata, ale pamiętajcie, że jesteście stąd, że to miasto, ta ziemia potrzebuje waszej energii. Pamiętajcie, że jesteście Polakami z Wileńszczyzny” – powiedział dyrektor Adam Błaszkiewicz.

Chwaliły swoich uczniów wychowawczynie klas maturalnych: Anna Jasińska, Mirosława Stańczyk, Danuta Radewicz, Alicja Jankunienė. W imieniu rodziców sukcesów i oraz pomyślnej realizacji wszystkich planów życzyła maturzystom Edyta Maksymowicz, prezes Komitetu Rodzicielskiego.

Dyplomami z wyróżnieniem za celujące wyniki w nauce zostały uhonorowane: Ewelina Molis, Julia Guniewicz, Emilia Urbanowicz oraz Małgorzata Bogdanowicz. Absolutna większość maturzystów otrzymała dyplomy za godne reprezentowanie gimnazjum w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach filologicznych, zawodach sportowych, za pomoc w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych.

By otrzymać świadectwo dojrzałości, w tym roku trzeba zdać dwa egzaminy: z języka litewskiego i jeden egzamin z wybranego przedmiotu. Maksymalnie można składać siedem egzaminów.

Teraz wszyscy składają egzaminy, wyniki matury będą znane w drugiej połowie lipca.

Plany na przyszłość u większości tegorocznych maturzystów – ambitne. Sporo wyjedzie na studia do Polski, Danii, Wielkiej Brytanii. Część chce studiować na Litwie.

Ewelina Abłaczyńska ma powody do dumy – dostała się na prestiżową uczelnię University of the Arts w Londynie.

– Pasjonuje mnie moda, ale wybrałam studia o szerszym zakresie. Będę studiowała biznes i ekonomikę, kierunki związane z branżą mody. Zdecydowałam się na studia za granicą, bo na Litwie nie znalazłam uczelni, która oferuje podobne kierunki – wytłumaczyła Ewelina.

Marcin Piskunow marzy o studiach ekonomicznych na Uniwersytecie Wileńskim lub Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina (VGTU).

– O tym, czy dostanę się na te uczelnie ostatecznie zadecydują moje wyniki z egzaminów maturalnych, które będą wiadome w drugiej połowie lipca – powiedział Marcin.

Pasją Małgorzaty Bogdanowicz jest chemia, ukończyła nawet szkółkę przy Uniwersytecie Wileńskim, w której wykładali studenci tej uczelni.

– Właśnie oni zaszczepili we mnie miłość do tego przedmiotu. Otrzymałam stypendium rządu polskiego i dlatego jadę na studia do Polski na kierunek chemiczny. Wybrałam Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Będę zdawała egzaminy z języka litewskiego i polskiego, ponadto – z chemii, matematyki, angielskiego i rosyjskiego – powiedziała Małgosia, zdobywczyni dyplomu za celującą naukę.

Patrycja Czerniawska na razie wybiera między socjologią i komunikacją.

– Na razie składam sześć egzaminów z siedmiu możliwych i zastanawiam się nad wyborem kierunku studiów. Pragnę dostać się na Uniwersytet Wileński i studiować w rodzinnym mieście – zaznaczyła.

– Poszłam śladami swojej chrzestnej mamy i wybrałam studia finansowe, na Uniwersytecie Wileńskim lub VGTU. Mam nadzieję, że moje wyniki z egzaminów będą dobre i dostanę się na jedną z tych uczelni – podzieliła się swymi planami na przyszłość Sylwia Markiewicz.

Po rozdaniu dyplomów maturzyści 21. promocji uroczyście posadzili krzewy różane przy murach swej szkoły. O godz. 15.00 odbyła się msza dziękczynna w Ostrej Bramie.

