Coraz więcej obiektów sportowych w rejonie wileńskim

Zachęcając mieszkańców do podejmowania aktywności fizycznej, władze rejonu wileńskiego stale czynią starania o poprawę dostępu ludności do różnych form uprawiania sportu. Samorząd Rejonu Wileńskiego złożył wniosek o dofinansowanie budowy 4 boisk na terenie rejonu.



Zgodnie z planem, nowe boiska miałyby stanąć przy gimnazjach w Mickunach, Miednikach, Podbrzeziu i Mariampolu.

Urządzenie każdego placu sportowego ma potrwać około 24 miesięcy. Dzięki nowym obiektom sportowym nie tylko poprawi się jakość życia na terytoriach wiejskich, ale też stworzone zostaną atrakcyjne warunki do spędzania wolnego czasu młodzieży i dorosłych.

80 proc. kosztów inwestycji mają pochodzić z funduszy unijnych, a 20 proc. – z budżetu samorządu rejonu wileńskiego.

Samorząd Rejonu Wileńskiego pomyślnie realizuje sportowe projekty infrastrukturalne. W ciągu ostatnich lat urządzono w rejonie wiele nowych boisk, między innymi, w Zujunach, Bezdanach, Bujwidzach, Skojdziszkach, Rakańcach, Awiżeniac, Niemenczynie, Rzeszy i in.

