Festiwal „Bogaci Kulturą”– nowa impreza w rejonie wileńskim

Festiwal „Bogaci Kulturą” to nowa inicjatywa kulturalna w rejonie wileńskim, która w sobotę, 20 maja, wystartowała w Niemenczynie. Uroczysty przemarsz z orkiestrą dętą na czele, koncert z tańcami i piosenkami na ludową, folkową, popularną i rockową nutę, a ponadto kiermasz, rozmaite warsztaty artystyczne, dyskoteka i atrakcje dla dzieci. „Było wspaniale!” – zgodnie twierdzili zadowoleni widzowie.



„Bogaci Kulturą” jest swoistą kontynuacją wydarzenia, na którą w maju czekali mieszkańcy Niemenczyna całej Wileńszczyzny – Festiwalu „Kwiaty Polskie”. Wraz z odejściem do Pana w listopadzie ubiegłego roku inicjatora i głównego organizatora tego festiwalu, śp. Jana Gabriela Mincewicza, zabrakło też „Kwiatów Polski”. Nie zniknęła jednak miłość do ojczystej kultury, którą śp. Mincewicz przekazał dla młodego pokolenia. Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie, kierowany przez Germana Komarowskiego, podjął się organizacji nowej imprezy zatytułowanej „Bogaci Kulturą”, lansującej wielokulturowość Ziemi Wileńskiej. Jej pierwsza edycja odbyła się właśnie dzisiaj, na scenie plenerowej w Niemenczynie.

Festiwal rozpoczął się od uroczystego pochodu spod Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Niemenczynie, ulicami miasta do sceny plenerowej, która mieści się przy Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego. Na czele pochodu maszerowała Orkiestra Wojska Litewskiego, szli uczestnicy festiwalu, goście, mieszkańcy z całymi rodzinami, a dzieci trzymały w dłoniach kolorowe baloniki, ufundowane przez organizatorów.

Koncert rozpoczęła wyżej wspomniana orkiestra, która wykonała kilka utworów. Kolejno na scenie występowały zespoły zarówno dobrze znane dla mieszkańców Wileńszczyzny, jak i te jeszcze mało znane. Zabrzmiała muzyka ludowa, folkowa, popularna i rockowa. Było wiele przeróżnych tańców. Na niemeńczyńskiej scenie zatańczyły i zaśpiewały, m. in.: „Perła”, „Jutrzenka”, „Dalina”, „Wileńszczyzna”, „Osa”, Kapela Świętojańska i grupa Lady Rock z Sużan, grupa Folk Vibes z Wilna, „Green and gold” i in. Przed publicznością wystąpili też soliści, uczniowie Szkoły Muzycznej w Niemenczynie, wychowankowie Młodzieżowego Centrum Społecznego, podopieczni Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie oraz najmłodsi artyści – dzieci z dwóch niemeńczyńskich przedszkoli.

Oglądając piękne występy, starosta sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė zaakcentowała, że kultura jednoczy nie zważając na narodowość.

Obecna na koncercie mer rejonu wileńskiego Maria Rekść podkreśliła, że mieszkańcy Niemenczyna to wielka rodzina.

Pogoda dopisała, było rodzinnie i wesoło. Podczas imprezy odbywały się ponadto warsztaty ceramiczne, nauki gry na gitarze oraz kiermasz. Pytani widzowie zgodnie twierdzili, że było wspaniale, muzyka i rozrywka na każdy gust.

Na zakończenie festiwalu odbyła się dyskoteka z didżejami z „Aces & gust of wind“.

Nad całym projektem imprezy czuwał dyrektor Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Niemenczynie German Komarowski.

Projekt został sfinansowany przez Litewską Radę Kultury i Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej.

L24.lt

