Szkoła-przedszkole w Glinciszkach świętuje 50. urodziny

Szkoła-przedszkole w Glinciszkach (rejon wileński) obchodzi 50-lecie działalności. Z okazji pięknego jubileuszu w środę, 24 maja, odbyła się w tej placówce edukacyjnej piękna uroczystość.



Wychowankowie szkoły przygotowali dla zebranych piękny koncert świąteczny.

„Każdego roku nasza placówka się zmienia, pięknieją przestrzenie edukacyjne, ale my nie zatrzymujemy się, dążymy do dalszego rozwoju, dokształcamy się, podnosimy kwalifikacje oraz wzbogacamy swoje doświadczenia. Dążymy do tego, aby wychowanie sprawiało dzieciom radość, gdyż dzieci to nasz wielki skarb. Wierzę, że najlepsze i najpiękniejsze zdarzenia są jeszcze przed nami”, – mówiła dyrektor Szkoły-przedszkola w Glinciszkach Waleria Jaglińska.

Alina Tunkiewicz, doradczyni mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść, w imieniu mer przekazała społeczności szkolnej najserdeczniejsze życzenia: radości z poznawania, zgody w osiąganiu dobrych wyników pracy, nowych pomysłów. Zasłużonym pracownikom szkoły wręczono dyplomy dziękczynne.

Złożyć życzenia społeczności szkolnej przybyli też, między innymi, proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu ks. Marek Gładki, główny specjalista Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Alicja Balcewicz, starosta Podbrzezia Henryk Gierulski, a także rodzice, wychowankowie i pracownicy szkoły.

Szkoła-przedszkole w Glinciszkach w obecnej postaci działa od 2005 roku, po dokonaniu połączenia kilku placówek oświatowych. Placówka, w której nauczanie prowadzone jest w językach polskim i litewskim, oferuje kształcenie przedszkolne, wczesnoszkolne i początkowe.

W 2016 roku szkoła-przedszkole doczekała się modernizacji i renowacji. Prace remontowe, których koszt wyniósł 135 tys. euro, sfinansował Samorząd Rejonu Wileńskiego.

