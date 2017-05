Wileńskie lotnisko przygotowuje się do rekonstrukcji pasa startowego

Przed rozpoczęciem właściwych prac rekonstrukcyjnych na wileńskim lotnisku, będą wykonywane prace przygotowawcze, m.in. urządzane systemy ścieków deszczowych i sieci elektryczne. Z powodu prac przygotowawczych, które rozpoczęły się 30 maja i potrwają do 13 lipca, każdej nocy w ciągu 3 godzin stołeczne lotnisko będzie nieczynne. Samoloty nie będą przyjmowane od godz. 2.05 do 5.05.

– Podróżujący na razie praktycznie nie odczują żadnych zmian, gdyż w tych godzinach zwykle prawie nie ma rejsów. Jeżeli między godz. 2 a 5 nad ranem jakiś samolot przyleci nieplanowanie, zostanie skierowany na inne lotnisko – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” rzeczniczka prasowa Litewskich Portów Lotniczych, Agnė Mažeikytė.

Podstawowa rekonstrukcja pasa startowego i pasa lądowania na wileńskim lotnisku rozpocznie się 14 lipca i potrwa do 18 sierpnia. Na okres 35 dni wszystkie loty zostaną przekierowane na inne lotniska, najwięcej – do Kowna.

– Rozumiemy, że remont na lotnisku w ciągu najbliższego czasu sprawi trochę kłopotów podróżującym, jednak prosimy o wyrozumienie, gdyż prace są obowiązkowe. Po raz ostatni rekonstrukcji pasa startowego i lądowania dokonano przed 20 laty. Ale nawet wówczas nie był to jakiś remont kapitalny, tylko łatanie dziur. Rekonstrukcja jest dziś potrzebna nie tylko dla bardziej efektywnej pracy lotniska, ale też dla bezpieczeństwa klientów. Jeżeli znów zostałaby remontowana tylko górna warstwa pasa, to już wkrótce byłby potrzebny nowy remont – tłumaczy Agnė Mažeikytė.

Ocenia się, że w obecnym stanie pas startowy i lądowania na wileńskim lotnisku nie będzie mógł sprostać rosnącym przepływom pasażerów, dlatego powinien być dostosowany do obsługi większej ilości lotów. W ubiegłym roku lotnisko w Wilnie obsłużyło blisko 3 mln pasażerów. Po rekonstrukcji będzie mogło skorzystać z niego aż 5 mln osób rocznie.

Planuje się, że podczas tegorocznej rekonstrukcji zostanie zamienionych i urządzonych ok. 100 km kabli elektrycznych i 168 studni, wg standardów międzynarodowych będzie umocniony grunt obok pasa, a jego nawierzchnia zostanie zamieniona na nową. Będą rekonstruowane systemy oświetlenia nawigacyjnego, urządzone systemy drenażowe oraz systemy kanałów krytych i otwartych odprowadzających wody opadowe z płaszczyzn lotniskowych.

Jak poinformowała przedstawicielka Litewskich Portów Lotniczych, koszty podstawowych prac rekonstrukcyjnych wyniosą ok. 19 mln euro. Realizacją projektu zajmuje się łotewskie przedsiębiorstwo budowy dróg A.C.B. i kowieńska spółka budowlana Autokausta.

Termin remontu został wybrany nieprzypadkowo.

– Mimo że latem lotnisko obsługuje najwięcej podróżujących, to właśnie ciepła pora roku jest najbardziej odpowiednia dla rekonstrukcji. Statystyka dowodzi, że właśnie w okresie lipiec-sierpień mamy najmniej deszczowych dni. Także przed rozpoczęciem podstawowych prac rekonstrukcyjnych potrzebne są roboty przygotowawcze, które trwają kilka miesięcy, a w okresie chłodniejszym po prostu nie można byłoby ich wykonać. Dni są dłuższe, więc robotnicy będą mogli efektywniej wykonywać swoją pracę – powiedziała Agnė Mažeikytė.

Latem podczas remontu pasa startowego pasażerowie zostaną przekierowani na kowieńskie lotnisko. Przewozem pasażerów z wileńskiego lotniska na kowieńskie zajmą się dwaj przewoźnicy autobusowi – Ollex oraz Toks.

Nowe rozkłady tras autobusów będą dostosowane do rozkładu lotów. Przedstawiciele wileńskiego lotniska rekomendują zawczasu przez internet zamawiać bilety autobusowe, ponieważ przewoźnicy właśnie w związku z liczbą sprzedanych biletów będą decydować, ile i jakiej wielkości autokary wyruszą na odpowiednie trasy.

Dojechać do kowieńskiego lotniska można również samochodem. Podczas rekonstrukcji lotniska stołecznego zostaną tam urządzone dodatkowe krótko- i długoterminowe parkingi. Będzie można skorzystać także z wynajmowanego auta CityBee, które po przyjeździe po prostu będzie można zostawić na parkingu przy lotnisku w Kownie czy Wilnie.

Niedawno właściciele stołecznych hoteli oburzali się, że wileńskie lotnisko nie poinformowało zagranicznych rynków turystycznych o planach rekonstrukcji.

„Kiedy ludzie szukają biletów za pomocą wyszukiwarek internetowych, otrzymują wiadomość, że nie ma takiej możliwości. Żadnej dodatkowej informacji, żadnych alternatywnych propozycji, na przykład podróżowania przez lotnisko w Kownie czy w innym terminie” – oburzał się w ubiegłym tygodniu współwłaściciel hotelu „Stikliai”, Aleksandr Ciupij.

Tymczasem Agnė Mažeikytė zapewniła, że stołeczne lotnisko utrzymuje stały kontakt zarówno z liniami lotniczymi, jak i internetowymi wyszukiwarkami biletów i udostępnia im informację na temat rekonstrukcji oraz przeniesienia lotów do Kowna.

– Informujemy o tym społeczeństwo już od 2 lat i ciągle apelujemy do podróżujących, aby uważnie planowali swoje loty w tym okresie. Na naszej stronie internetowej informacji na pewno nie brakuje. Nie mamy natomiast wpływu na informację, którą udostępniają klientom linie lotnicze. One również muszą troszczyć się o komfort swoich klientów – zaznaczyła Mažeikytė.

Co do możliwego wzrostu cen na bilety lotnicze w okresie rekonstrukcji, Mažeikytė powiedziała, że lotnisko nie ma na to wpływu.

– Ceny mogą nieco wzrosnąć, ale latem zawsze są wyższe. Wszystko zależy od samych linii lotniczych, my o cenach biletów nie decydujemy – powiedziała przedstawicielka Litewskich Portów Lotniczych.

Dodaj do ulubionych: Lubię Wczytywanie...