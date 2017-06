Alkohol będzie trudniej kupić

1 czerwca, po długich i żarliwych dyskusjach, sejm ograniczył sprzedaż i reklamę alkoholu. Zaaprobował wszystkie zakazy i ograniczenia dotyczące alkoholu, które zaakceptował sejmowy Komitet do Spraw Zdrowia, z wyjątkiem jednego – nie przyjęto propozycji sprzedaży słabego alkoholu wyłącznie w specjalnych strefach podczas bezpłatnych imprez masowych.

Sejm zezwolił przenosić alkohol w przezroczystych opakowaniach, mimo że wcześniej chciano tego zabronić. Autor tego zakazu, lider Partii Chłopskiej, Ramūnas Karbauskis, sam głosował przeciwko nowelizacji własnego autorstwa.

Valentinas Samulėnas, lekarz chorób uzależniających, psychiatra Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego w wileńskich Poszyłajciach w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że poprawki, które zatwierdził sejm, na pewno zmniejszą spożycie alkoholu.

─ Dzięki tym poprawkom zmniejszy się możliwość nabycia tych napojów. A jeżeli zmniejszy się możliwość nabycia, to i pijaństwo powinno się zmniejszyć. Pamiętacie, za czasów Gorbaczowa, gdy były zaostrzone sankcje, to liczba alkoholików spadła. Nie ma wątpliwości, że ograniczenie daje rezultaty. Ale samo ograniczenie nie pomoże. Należy młodzież wychowywać, dawać dobre przykłady. Jeżeli w rodzinie są sami alkoholicy, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że i dzieci będą zaglądały do kieliszka. Bardzo ważne też jest to, żeby ludzie mieli pracę ─ twierdzi psychiatra.

Tymczasem Gabrielius Landsbergis, prezes Związku Ojczyzny-Chrześcijańskich Demokratów Litwy w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że walka z alkoholizmem wymaga podjęcia poważnych kroków.

─ Myślę, że te poprawki, które zostały przyjęte, są zabiegiem kosmetycznym. Trudno będzie przeprowadzić kontrole tych zakazów. To, że od 2018 roku napoje alkoholowe będą mogły kupić osoby powyżej 20 lat, tylko zwiększy liczbę nielegalnego zakupu. Należy zalegalizować sieć specjalistycznych sklepów alkoholowych, należy zmienić warunki otrzymania licencji na sprzedaż alkoholu ─ uważa Gabrielius Landsbergis.

Od 1 stycznia 2018 roku kupić i spożywać napoje alkoholowe będą mogły tylko osoby, które ukończyły 20 lat. Sprzedawcy napojów alkoholowych będą mieli prawo zażądać dokumentu potwierdzającego wiek kupującego. Jeśli będą mieli wątpliwość, że kupujący jest młodszy niż 25 lat, wówczas obowiązkowo muszą prosić o okazanie dokumentu.

Zostaną ograniczone godziny handlu alkoholem. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i handel napojami wyskokowymi w kawiarniach na wynos będzie dozwolona od poniedziałku do soboty od 10.00 do 20.00, a w niedzielę w godzinach od 10.00-15.00.

Zakazano jakiegokolwiek reklamowania napojów alkoholowych, z wyjątkiem komunikatów informacyjnych, skierowanych do specjalistów tej branży, nazw spółek handlujących alkoholem i znaków towarowych na szyldach budynków i transporcie tych spółek oraz w programach litewskich nadawców.

Ponadto w miejscach sprzedaży alkoholu nie zostaną zakazane podkładki pod kufle z piwem, parasole oraz inne gadżety ze znakiem towarowym. Pracownicy sklepów alkoholowych będą mogli wkładać koszulki ze znakami towarowymi producenta.

Placówki gastronomiczne (kawiarnie, pizzerie, bary) latem będą mogły sprzedawać alkohol również na zewnątrz, w odległości do 40 metrów od budynku.

Samorządy będą mogły jednak ustalić mniejsze dozwolone odległości od budynków lub w ogóle zakazać handlu alkoholem na ulicy.

Od 1 stycznia 2020 roku w pawilonach, kawiarniach stacjonarnych, które pracują sezonowo, nie będzie można sprzedawać napojów wysokoprocentowych.

Nie będzie licencji sezonowych.

Handel napojami alkoholowymi będzie zakazany na plażach.

***

Za przyjęciem odpowiednich poprawek do ustawy o kontroli alkoholu głosowało 101 posłów, przeciw było 10, a 10 wstrzymało się od głosu. Aby ustawa weszła w życie, podpisać ją musi jeszcze prezydent.

