Nowa fala prześladowców

Problemem, o którym dużo się mówi, jest przemoc w Internecie, mogąca prowadzić nawet do samobójstw.



Z tego powodu zostało przeprowadzone badanie opinii publicznej na podstawie internetowej ankiety, w której wiele osób mogło wypowiedzieć się właśnie na ten temat.

Oto co myślą na ten temat jej respondenci — użytkownicy portali społecznościowych Facebook, Instagram i YouTube w wieku 19-22 lat.

* „Nie zastanawiałam się, przynajmniej nie tak bardzo, gdyż sama się z tym nie spotkałam. Nie zmniejsza to jednak mojej opinii, że jest to problem, w dodatku, niestety, zaostrzający się i nabierający szczególnej aktualności w czasach współczesnych.”

* „Najbardziej straszy mnie to, że ofiarami mogą być moi bliscy. Myślę, że musimy być ostrożni, krytyczni i nie naiwni oraz uczyć dzieci jak trzeba zachować ostrożność w sieci.”

* „Czasami wygląda, że spotykam się z tym w swojej codzienności.”

* „Tak, zastanawiałem się. W niniejszych czasach ludzie więcej są prześladowane internetowo, tzn. przeróżne portale społecznościowe pomagają dla prześladowców lżej wyszukać swoją ofiarę. Człowiek nie jest ubezpieczony i nie czuje się pełnowartościowym.”

* „Tak, wiem, że dziś wszyscy jesteśmy widziani poprzez innych ludzi i jest trudno być anonimowym.”

Ludzie nie wyobrażający sobie życia bez internetu, wkładają tam dużo osobistych informacji, które mogą służyć innym do manipulowania nimi.

Jednym z przykładów prześladowania jest pewne zjawisko pod tytułem „Niebieski wieloryb”. Młody człowiek stworzył grupę w mediach społecznościowych, na którą wciągał osoby, z których profili w internecie wynikało, że są samotne, niekochane, bez sensu w życiu. Ofiarom o określonej godzinie wysyłano grożące życiu zadania, grożąc zamordowaniem bliskich ofiary w przypadku ich niewykonania. Końcowym zadaniem było samobójstwo. Osoby ankietowane negatywnie oceniają to zjawisko.

* „Właśnie to miałam na myśli pisząc o współczesnej manipulacji. Negatywnie i tylko negatywnie, przepełnia mnie burza emocji na ten temat. Jest to nienormalna, wręcz maniakalna manipulacja. Problem ten pokazuje bardzo wyraźnie, że świadomość socjalno-medialna jest zaniedbana.”

* „Słyszałem. Bardzo straszny sposób na manipulacje osobami młodymi. Problem sieci społecznościowym oraz brak kontaktu z ludźmi na żywo, rodziną.”

* „Tak, myślę, że to jest okropne i rodzice powinni poświęcać uwagę dziecku, ponieważ tak szantażować łatwiej jest osobę bezbronną, czyli dziecka, osobę słabą psychologicznie i opuszczoną. Rodzice i dzieci dziś jednak bardzo rzadko mają dobre stosunki.”

* „Słyszałam. Myślę, że to jest straszne narzędzie manipulacji, stworzone przez ludzi chyba chorych psychicznie. Gdy słyszę takie historie chcę mi się głośno apelować zwłaszcza do osób starszych, do rodziców, by śledzili co ich dzieci robią w przestrzeniach Internetu, o tym jak się czują emocjonalnie, moralnie i jaki w ogóle jest ich stan psychiczny. O tym by byli czujni.”

* „Tak słyszałem. Uważam, że twórcy tej gry muszą wziąć całą odpowiedzialność za śmierci wszystkich dzieci, które grali w tę grę.”

Twórca „Niebieskiego wieloryba” został aresztowany. Zazwyczaj takie sprawy są anonimowe, z tego powodu pojawiają się naśladowcy tego zjawiska. Internet daje nowe narzędzie dla sadystów i prześladowców. Co na to respondenci? Czy uważają, iż internet budzi w ludziach skłonności do prześladowania innych?

* „Częściowo – tak. Możliwie nie tak drastycznie i ogólnikowo, jednak wpływ ujemny na pewno ma. Dobitnym przykładem może być już wspomniana „gra” w „Niebieskiego wieloryba”. Ważne jest zrozumieć, że ten problem nie musi być zaniedbany. Niewiedza nie zawsze zwalnia od odpowiedzialności, toteż świadomość medialna naprawdę musi być omawiana i wychowywana.”

* „Pewnie, że tak. Jeżeli człowiek nie chwaliłby się wszystkim, co ma i media tego nie przedstawiały, to nie byłoby prześladowców, albo mniejsza byłaby ich ilość.”

* „Nie wychowują, a uwalniają. Normalny człowiek bez psychologicznych problemów nie będzie znęcać się nad innym, jednak media społecznościowe pozwalają takim ludziom robić różne złe uczynki i czuć się bezkarnymi.”

* „Zależy od człowieka, jego charakteru. Celem mediów społecznościowych jest zbliżyć ludzi, a korzysta z tego bardzo wielka ich ilość, więc nigdy nie wiesz jaki naprawdę jest człowiek, z którym się zapoznajesz. Ludzie w sobie znajdują chęć prześladowania poprzez media społecznościowe.

* „Każdy może zebrać informację o innym człowieku i wykorzystać to przeciwko niemu, bądź to maniak, prześladowca, hacker.”

Z badania ankietowego wynika, że prześladowanie internetowe jest poważnym problemem. „Problem nie musi być zaniedbany” – mówi jeden z respondentów. Nie chce żyć w społeczeństwie, w którym wszyscy są obojętni, patrzą na problem przez palce i uważają, że „jeśli nie dotyczy to mnie, nie jest to problem”.

Według respondentów każdy przez nieostrożność może wpaść w taką pułapkę. Każdy powinien być świadomy tego, co robi i nie żyć bezwarunkowo maksymą „carpe diem”. Trzeba, choć przez moment, zastanowić się nad konsekwencjami tego, co zamierza się zrobić. Nie być obojętnym…

Ilona Maszkiewicz

Dodaj do ulubionych: Lubię Wczytywanie...